نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم على الجوالات والشاشات حتى 17 أغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم ، التي يبحث عنها أهالي المملكة العربية السعودية والمقيمين عليها وكذلك المغتربين، كون أسواق عبدالله العثيم تعمل على تقديم أفضل العروض والتخفيضات على المنتجات التي تباع في متاجرها المنتشرة في أنحاء المملكة السعودية، وتتميز أسواق العثيم في مجلتها الأسبوعية لهذا الأسبوع بتوفير تخفيضات على أسعار الجوالات والشاشات هذا الأسبوع بأسعار تنافسيه عاليه، والتي سوف ننفرد بتقديم كل ما يخص هذه العروض والتخفيضات المقدمة منهم على أسعار الجوالات والشاشات لهذا الأسبوع.

عروض أسواق العثيم للجوالات والشاشات هذا الأسبوع

يوجد جوال سامسونج اي 12 بسعر 599 ريال سعودي يمتاز بوجود بطارية سعتها 5000 مللي أمبير وحجم الهاتف كبير كما يتمتع بكاميرا أمامية ذات جودة عالية أما سعر جوال تكنو اي 5 ك 459 ريال سعودي وللجوال ذاكرة صلبة بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية استخدام كارت ميموري ومن الشاشات المتوفرة بالعروض شاشة امبيكس سمارت 50 بسعر 1469 ريال سعودي وحجم الشاشة كبير مع دقة عالية وشاشة أورال ال دي سمارت 58 بسعر 1599 ريال سعودي وتمتاز بجودة عالية للصورة مع دقة الوضوح كما يوجد شاشة امبيكس ال اي دي 32 بسعر 529 ريال سعودي وشاشة أورال ال اي دي سمارت 43 بسعر 949 ريال سعودي ويتوفر لاب توب إتش بي بسعر 1319 ريال سعودي وتابلت هواوي تي 3 بسعر 545 ريال سعودي .

عروض التجهيزات المنزلية وأدوات المطبخ

يوجد الكثير من أجهزة المنزل ومنها براد مياه كيون حار بارد بسعر 319 ريال سعودي ومجفف شعر ومكواه جيو كار طقم بسعر 129 ريال سعودي ومكنسة كهربائية كليك أون بسعر 129 ريال وغيرها من التجهيزات المنزلية الأخري ومن أدوات المطبخ المتوفرة طقم قدر هوم واي عدد ثمانية حبة بسعر 99 ريال سعودي ومقلاة رويال فورد عميقة وأنواع مقلاة أخري بأحجام وأسعار متنوعة والكثير من أدوات المطبخ المقدمة في العروض.

عروض العودة إلى المدارس

مع اقتراب موعد العودة إلى المدارس وبدء العام الدراسي الجديد تقدم أسواق العثيم العديد من التخفيضات على مجموعة كبيرة من الشنط المدرسية كما يتوفر علبة هندسة لوتس بسعر 6.95 ريال سعودي وزمزمية ماء بارد ودفتر كلاس وعدد من الأقلام الحبر والرصاص والدفاتر وكراس الرسم وغيرها.

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