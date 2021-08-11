نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم للبقالة بالمملكة وتنزيلات قوية تتعدى 40% على السلع الغذائية الطازجة في المقال التالي
عروض العثيم للبقالة بالمملكة، شركة اسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية من الشركات المعروفة والمميزة في مجال بيع المنتجات والسلع الغذائية المختلفة، كان أول ظهور لهذه الأسواق في الرياض ثم استطاعت الشركة التوسع وامتلاك عدد كبير من الفروع في كل نواحي المملكة، كما أصبحت الشركة الآن تمتلك فروع في العديد من الدول العربية الأخرى.
عروض العثيم المنزلية في أغسطس وخصومات متنوعة تصل الى أكثر من 45% على السلع المنزلية
عروض العثيم الاسبوعية
شركة عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية تقوم بتقديم مجموعة كبيرة ومختلفة من العروض المختلفة الأسبوعية لجميع عملائها في كل الفروع، هذه العروض التي تحتوي على مجموعة مميزة من المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية التي يبحث عنها العملاء بشكل يومي، كما أن الشركة تقوم بتحديث هذه العروض بشكل مستمر حتى يستفيد منها عدد كبير من العملاء.
العثيم العروض الترويجية
نظراً لتفشي فيروس كورونا وحفاظاً على الصحة العامة للعملاء قامت شركة عبدالله العثيم بتوفير خدمة طلب المنتجات والحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني الرئيسي للشركة أو من خلال الاتصال بأحد فروع الشركة، حيث تم تأسيس هذا الموقع الإلكتروني مؤخراً لمساعدة العملاء الذين يفضلون التسوق من خلال الإنترنت في الحصول على كل المنتجات والسلع التي يبحثون عنها، حيث أنه من خلال هذا الموقع يمكن أن يتم الاطلاع على كل المنتجات المتاحة في الفروع ومقارنة العميل بينهم واختيار الأفضل وما يناسبه منهم.
مهرجان الطازج العثيم
- عروض العثيم اليوم الاثنين بلغ سعر علبة خلطة كفتة كنور 35 جم 4 ريال سعودي بدلاً من سعر 6 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم بلغ سعر علبة شيبس برينجلز أطعمة مختلفة 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين بلغ سعر علبة قراميش ذرة بيوقلز بالجبن 18 جم 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 25 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم بلغ سعر علبة دوريتوس حار وحلو 20 جم 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم بلغ سعر علبة بطاطس فاريكو عيدان 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم بلغ سعر علبة ذرة فرشلي حب علب 4 ريال سعودي بدلاً من سعر 6 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب بلغ سعر علبة مكسرات هولمز قلوبات 450 جم 44 ريال سعودي بدلاً من سعر 60 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم بلغ سعر علبة شوربة كنور دجاج مع شعيرية 56 جم 3 ريال سعودي بدلاً من سعر 5 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده بلغ سعر علبة حليب فريشكو بودرة كيس 33 ريال سعودي بدلاً من سعر 51 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم بلغ سعر علبة قهوة روست مايسترو الذهبية 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 24 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه بلغ سعر علبة قهوة نسكافيه ريد مك بسعر 29 ريال سعودي بدلاً من سعر 35 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم بلغ سعر علبة نسكافيه 4 أكياس 20 جم 25 ريال سعودي بدلاً من سعر 41 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم بلغ سعر علبة كورن فليكس كلوقز كوكو بوبس 14 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي.
- عروض العثيم مول بلغ سعر علبة كورن فليكس كلوقز ابو ديك 750 جم 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 27 ريال سعودي.
- عروض العثيم القصيم بلغ سعر علبة كورن فليكس نستله فيتنس 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 21 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم للبقالة بالمملكة وتنزيلات قوية تتعدى 40% على السلع الغذائية الطازجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.