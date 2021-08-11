شوف عروض جرير عودة مدارس تخفيض 50% حقائب بسعر 79 ريال واحصل على ثانية مجانا

عروض جرير للمدارس تخفيضات تصل إلى 50% على مستلزمات مدارس قبل أيام من بدء العام دراسي جديد، فقد طرحت جرير الكثير من عروض الجديدة على مجموعة مستلزمات مدارس خاصة للطلاب التي ستحضر داخل مدارس وطلاب التي ستتلقى المناهج الدراسية عن بعد، ووفرت مكتية جرير شنط مدارس بعرض مبهرة بشراء حقيبة مدرسة وأحصل على ثانية مجانا، وعرض جرير بمجموعة حقيبة الظهر بكل ملحقتها التي تهم الطلاب، وتخفيضات هائلة على الأسعار بنسبة 50%، وحقائب بمشتملاتها بسعر 79 ريال من قارورة مياة ومحفظة وشنط صغيرة بداخله فجرير أعلنت مهرجان تخفيضات لعودة مدارس فتابعه معنا.

عروض جرير المدارس بتخفيض 50%

بعد أن أعلنت وزارة تعليم في مملكة السعودية بأن يبدأ عام دراسي جديد في يوم 19 اغسطس الحالي، مع مراعاة تحصين طلاب ضد فيروس كورونا، من مقرر أن يكون تعليم فيه نسبة حضور من متوسط إلى منخفض، في 5 ايام كل أسبوعين لكل مراحل تعليمية، من هنا بدأت جرير لعمل عروض مستلزمات مدارس لكافة مراحل تعليمية عن بعد من أجهزة تعليمية ولوحية وشنط وتخفيضات هائلة لكل مستلزمات سنتعرف عليها معا.

تخفيضات جرير شنط مدارس 79 ريال