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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير عودة مدارس تخفيض 50% حقائب بسعر 79 ريال واحصل على ثانية مجانا في المقال التالي
عروض جرير للمدارس تخفيضات تصل إلى 50% على مستلزمات مدارس قبل أيام من بدء العام دراسي جديد، فقد طرحت جرير الكثير من عروض الجديدة على مجموعة مستلزمات مدارس خاصة للطلاب التي ستحضر داخل مدارس وطلاب التي ستتلقى المناهج الدراسية عن بعد، ووفرت مكتية جرير شنط مدارس بعرض مبهرة بشراء حقيبة مدرسة وأحصل على ثانية مجانا، وعرض جرير بمجموعة حقيبة الظهر بكل ملحقتها التي تهم الطلاب، وتخفيضات هائلة على الأسعار بنسبة 50%، وحقائب بمشتملاتها بسعر 79 ريال من قارورة مياة ومحفظة وشنط صغيرة بداخله فجرير أعلنت مهرجان تخفيضات لعودة مدارس فتابعه معنا.
عروض جرير المدارس بتخفيض 50%
بعد أن أعلنت وزارة تعليم في مملكة السعودية بأن يبدأ عام دراسي جديد في يوم 19 اغسطس الحالي، مع مراعاة تحصين طلاب ضد فيروس كورونا، من مقرر أن يكون تعليم فيه نسبة حضور من متوسط إلى منخفض، في 5 ايام كل أسبوعين لكل مراحل تعليمية، من هنا بدأت جرير لعمل عروض مستلزمات مدارس لكافة مراحل تعليمية عن بعد من أجهزة تعليمية ولوحية وشنط وتخفيضات هائلة لكل مستلزمات سنتعرف عليها معا.
تخفيضات جرير شنط مدارس 79 ريال
- مجموعة كاملة من شنط أو حقيبة ظهر اتريوك فور إن وان، بسعر 79 ريال سعودي، حقيبة ظهر مدرسية باللون الأسود مع كافة ملحقاتها.
- حقيبة ظهر مع مجموعة كاملة بكافة مستلزماتها، باللون الأسود، اتريوك Black Series، بسعر مخفض 89 ريال سعودي.
- عروض جرير مجموعة حقائب فراري مجموعة قيمة 5*1 بكافة المقاييس باللون الأسود مع الأحمر، حقيبة بعجلات مع كافة ملحقاتها، عدد 7 حقائب بأحجام مختلفة، بسعر 99 ريال سعودي.
- عرض جرير على حقيبة ديزني صغيرة بعجلات مع محلقات باللون الأبيض والأزرق، مجموعة ديزني فرونزل 3*1 بسعر 99 ريال اشتري واحدة واحصل على الثانية مجانا.
- مكتبة جرير مجموعة حقائب اتريوم 4*1، حقيبة ظهر مع ملحقاتها حقيبة وزجاجة مياه ومثلما بوكس طعام، بسعر 89 ريال سعودي.
- تخفيض مدارس جرير مجموعة فرونزل ديزني 3*1، بحجم كبير، باللون الأزرق مع الأبيض، بسعر 99 ريال سعودي، اشتري مجموعة حقيبة واحصل على ثانية مجانا من جرير.
- تخفيض جرير على مجموعة شنط 5*1، من نكلودين دورا، مجموعة قيمة مكونة من خمس قطع، بسعر 152 ريال سعودي والحصول على ثانية هدية.
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