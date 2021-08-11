شوف سعر ومواصفات iphone 13 pro max كاميرا عالية الجودة

معلومات حول أيفون 13 برو ماكس الجديد، من المفاجأة التي توفرها إلى الجميع شركة أيفون هي توفيرها لأيفون 13 برو ماكس فيوجد لهاتف برو ماكس الكثير من المواصفات والسمات ومن أهم ما يتسم به هذا الهاتف أنه مزود برامات تصل إلى 6 جيجا رام بالإضافة لذاكرة وصول عشوائي مع ذاكرة داخلية تصل إلى 64 جيجا وذلك من أجل التخزين الداخلي للهاتف وبالتالي سيكون للجميع إمكانية تخزين ممتازة ومن خلال أيفون 13 برو ماكس ستتمكنون من ممارسة الكثير من الألعاب وتحميل الكثير من التطبيقات بكل سهولة.

مميزات أيفون برو ماكس 13 الجديد:

يتسم أيفون برو ماكس 13 بالكثير من المميزات التي بفضلها سيتصدر ذلك الهاتف كافة هواتف المحمول وإليكم في السطور الآتية مميزات أيفون برو ماكس 13:

يتسم أيفون برو ماكس بأن له شاشة بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز في الثانية ويتسم بأنه من أعلى معدلات تحديث الشاشات ويوفر إليكم ميزة مخصصة وهي رؤية الأفلام وممارسة الألعاب الثقيلة بأعلى جودة. ينتظر الجميع هذه الميزة بفارغ الصبر وذلك بفضل تميزها عن أيفون برو ماكس 12 المتواجد بتحديث 60 هرتز بالثانية وذلك المعدل يعتبر ضعيف للغاية بجانب إمكانيات الهاتف. يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4352 مللي أمبير بالساعة بخلاف أيفون 12 برو ماكس الذي جاء بسعة منخفضة للغاية عن هاتف أيفون الجديد حيث سعته للبطارية تصل إلى 3678 أمبير. من المتوقع أن يصل سعر أيفون برو 13 إلى 1000 دولا أمريكي أي تقريباً 16 جنيه مصري وهذه الأسعار احتمالية ومن المتوقع أن يكون سعر أيفون برو ماكس 13 إلى 18 ألف جنيه. ومن المتوقع أي يتوفر في دولة الإمارات شهر سبتمبر القادم بسعر 5039 درهم إمارتي.

المزيد حول أيفون برو ماكس 13 الجديد:

أعلنت شركة أبل عن استخدامها لخاصية ltpo وتبعاً لتسريبات الكاميرا فأنها من مواصفتها أنها بتركيز ثابت ff بالإضافة للضبط التلقائي للصورة بخاصية kuo فعليكم أن تثقوا أن الهاتف القادم إليكم يتسم بكافة السمات المميزة التي من أبرزها كاميرا فائقة الجودة والاتساع ولم يتم الحصول عليها من قبل فهذا الهاتف لديه بطارية وكاميرا وشاشة ممتازة وعالية الجودة في الصور ودقة عالية على الكاميرات الأمامية.