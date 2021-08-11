نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الأربعاء الموافق 11 اغسطس 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم و التي تحتوي علي اقوي التخفيضات و الخصومات علي جميع المنتجات و السلع الغذائية بمختلف أنواعها حيث هناك عليات بحث كبيره من المواطنين لمعرفه المنتجات المقدمة كي يستفيدوا من ألأدوات المنزلية و الأجهزة الكهربائية و التي تقدم بخصومات تصل إلي نصف السعر في جميع متاجر و أسواق عبدلله العثيم في جميع مدن المملكة العربية السعودية حيث يستمر هذا العرض لمده أسبوع فقط فسارعوا قبل نفاذ الكميه المحددة و انتهاء هذا العرض.

عروض العثيم اليوم

تحتوي عروض العثيم علي جميع السلع الغذائية حيث تقدم جميع أنواع الخضروات و اللحوم و المعلبات الغذائية و المشروبات و الفواكه الطازجة بخصومات تصل إلي 50% كي يستفيد الجميع من هذا العرض المميز للغايه كما تقدم أيضا جميع أنواع الملابس الخاصة بالنساء و الرجال و مستحضرات التجميل و المنظفات و جميع الأدوات الكهربائية و المنزلية و الإلكترونيات حيث تقدم الشاشات بجميع أنواعها و الجوالات مثل ايفون وسامسونج و نوكيا و ريلمي كل ذالك تقدمه عروض عبدلله العثيم.

مجله عروض العثيم

تشمل عروض العثيم جميع أنواع الفواكه الطازجة حيث تقدم جميع أنواع التمر حيث تحتوي علي التمر بسعر 10 ريال سعودي فقط و تمر خلاص بسعر 7.95 ريال سعودي و التمر السكري الطازج و البطيخ و التفاح الأخضر و الثوم و البطاطس بسعر 10 ريال سعودي و الفل الرومي و البرتقال أبو صره 4.95 ريال سعدوي فقط و الفلفل الحار الأخضر بسعر 10 ريال سعودي فقط فسارعوا في الاستفادة من تلك التخفيضات.

تشمل ايضا عروض العثيم جميع أنواع الجبن الطبيعي حيث تقدم جبن فيتا مصري بسعر 10 ريال سعودي و البن الداري و جبن دوبل كريم و الحلاوه الطحينيه و الجبن الدنماركي بسعر 10 ريال سعودي وخلطه الزبده و جميع أنواع الزيتون الأخضر و ألأسود بالإضافة الي اللبنه وجميع انواع الحلويات الشرقية و المكسرات و البقوليات و البهارات بمختلف انواعها و التي يحتاج اليها كل بيت و التي سوف نستعرضها لكم من خلال هذا المقال.

تشمل أيضا عروض العثيم البهارات بسعر 10 ريال سعودي و الزبيب الذهبي بسعر 10 ريال والقهوه المحمصه و اللوز و لب دوار عباد الشمس و الكاجو و جميع انواع المكسرات ومن ضمنها المكسرات المشكله بسعر 66.95 ريال سعودي فقط .