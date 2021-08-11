نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده بأقوى عروض 10 و20 ريال حتى 17 أغسطس في hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده المستمرة حتى يوم 17 أغسطس شاملة لكافة أنواع اللحوم، الدواجن، الأسماك، الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، مع تنزيلات هائلة على أسعارهم، وعودة العروض على السلع الغذائية في هايبر بنده بأسعار تترواح بين 10 و20 ريال، ونجد أن نشرة عروض بنده الأسبوعية التي أطلقتها تبدأ من يوم 3 محرم 1443هـ حتى يوم 9 محرم، لذا استفيدوا من التخفيضات السارية طوال هذه الفترة، وبادروا بالتسوق من هايبر بنده hyper panda وشراء السلع المختلفة قبل نفاذ الكمية.

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يتطلب حصول الجسم على عناصر غذائية معينة في اليوم؛ ليحصل على الطاقة والنشاط مما يجعله يتمكن من أداء مختلف المهام اليومية، ولذلك نقدم لكم عروض بنده المليئة بالسلع الغذائية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، والتي تتنوع بين احتوائها على الفيتامنيات والمعادن، ومن أهم هذه السلع هو البيض، فيحتوي البيض على كمية مناسبة من البروتين، هذا إلى جانب غناه بعدد كبير من المعادن، وننتقل إلى التخفيضات الكبرى في هايبر بنده على أسعار الدجاج الذي يُمكن إعداده بأكثر من طريقة سواء مشوي أو محمر، وجمعيهم طرق شهية.

طبق بيض أبيض من فقيه، مكون من 30 حبة، بسعر 12.95 ريال سعودي بدلًا 15.50 ريال سعودي.

افخاذ دجاج كاملة من اليوم، وزن 900 جرام، سعر الطبق 10 ريال سعودي بدلًا من 19.50 ريال سعودي.

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مع إقتراب موعد العودة إلى المدارس يجب تضمين الوجبات والأغذية الصحية بشكل أكبر من الوجبات الغير صحية، وخاصةً تلك الأغذية التي تساعد على التركيز ومن أمثلتها الأسماك، ويُمكن تنفيذ ذلك بسهولة من خلال عروض بنده على المأكولات البحرية، التي تتميز بتعدد فوائدها، فتعمل على تعزيز صحة الذاكرة، كما تقي من الزهايمر، وأيضًا تتميز بملائمتها للحمية الغذائية، وعند شراؤكم للأسماك من بنده فإنها تصل لكم طازجة، مما يجعل مذاقها أشهى وألذ.

قاروص بحري 800/1400 سعر الكيلو 20 ريال سعودي.

جمبري بحري مزرعة 80/100 سعر الكيلو 20 ريال سعودي.

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عروض بنده بتخفيضات وفيرة على جميع المنتجات الغذائية ومنها اللحوم بأنواعها، حيث العروض المغرية على أصناف عديدة من اللحوم والتي تتميز بكونها عالية الجودة، ويوجد تخفيضات على مكعبات اللحم البقري، كفتة بقري، إسكالوب بقري، نقانق بقري، وكذلك لحم الغنم بالعظم وبدون العظم.