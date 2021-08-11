منوعات عامة

شوف عروض جرير العودة للمدارس jarir bookstore بتخفيضات مكتبة جرير على الأدوات المدرسية

0 نشر
اسراء عبداللطيف 0 تبليغ

  • 1/12
  • 2/12
  • 3/12
  • 4/12
  • 5/12
  • 6/12
  • 7/12
  • 8/12
  • 9/12
  • 10/12
  • 11/12
  • 12/12

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير العودة للمدارس jarir bookstore بتخفيضات مكتبة جرير على الأدوات المدرسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير العودة للمدارس متاحة الأن في مكتبة جرير السعودية، لتُقدم لنا كافة المستلزمات المدرسية من دفاتر، مفكرات، أقلام بمختلف أنواعها، كذلك أقلام تلوين، ومتاح أيضًا في جرير شراء المستلزمات المدرسية الخاصة برياض الأطفال بدايةً من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات، وتخفيضات على الشنط المدرسية لكافة الفئات العمرية للطلاب حتى المرحلة الجامعية، حيث أطلقت مكتبة جرير السعودية نشرة عروض العودة للمدارس لتتمكنوا من شراء كافة الأدوات والمستلزمات الخاصة بالمدارس بعد أن تَحدد موعد بداية الفصل الدراسي الأول في المملكة العربية السعودية بحيث يكون يوم 21 محرم 1443هـ.

مكتبة جرير

مكتبة جرير

عروض جرير

بمناسبة العودة للمدارس توفر مكتبة جرير في عروضها تشكيلة العودة إلى المدارس، والتي تتكون من شنطة مدرسية، مقلمة، قارورة ماء، حقيبة طعام، أي أنه طقم 4×1 بنفس التصميم المميز، وهناك مجموعات أخرى مكونة من 5 مستلزمات مدرسية من خلال إضافة صندوق الطعام إلى المستلزمات التي سبق لنا ذكرها، بحيث تكون كل أدوات الطالب متناسقة مع بعضها البعض ،فتكون بنفس الشكل ونفس التصميم.

  • طقم حقيبة ظهر للمدرسة مع ملحقاتها 4×1 بسعر 79 ريال سعودي.
  • شنطة مدرسية مزودة بعجلات مع ملحقاتها 4×1 بسعر 89 ريال سعودي.
  • طقم 5×1 شنطة مدرسية بعجلات مع الأدوات المدرسية بسعر 99 ريال سعودي.

jarir

jarir

jarir bookstore

jarir bookstore

جرير عروض العودة للمدارس

الدفاتر المدرسية لا غنى عنها في الحياة المدرسية سواء لتدوين الملاحظات المختلفة أو لكتابة الدروس، ونعرض لكم تشكيلة من الدفاتر المتاحة في عروض جرير بمناسبة العودة للمدارس بأشكال مميزة.

  • دفتر ملاحظات من روكو ذو سطور مزدوجة، مكون من 100 ورقة، بسعر 5 ريال سعودي.
  • دفتر ملاحظات من روكو، بتصميم عبارة عن نقوشات وردية مع الفلامنجو، مكون من 80 ورقة مسطرة أحادية، بسعر 19 ريال سعودي.

جرير تخفيضات

جرير تخفيضات

عروض العودة للمدارس

عروض العودة للمدارس

مكتبة جرير jarir bookstore

مكتبة جرير jarir bookstore

جرير السعودية

استعدوا لاستقبال العام الدراسي الجديد الذي سوف يبدأ يوم 29 أغسطس 2021، مع كافة الأدوات المدرسية، ويُمكنكم التسوق من جرير وشراء كافة الأدوات والمستلزمات حسب الشخصية الكرتونية المحببة لديكم، ومنها شنط على شكل سبايدر مان وباربي، شنط مزودة بعجلات، كذلك يوجد شنط ذات تصميمات أنيقة للمراهقين وطلاب المرحلة الثانوية والجامعية.

  • شنطة ظهر لطلاب المرحلة الثانوية والجامعية، مزودة بجيب أمامي، كما يُمكن وضع جهاز إلكتروني حجم 15 بوصة بها، بسعر 129 ريال سعودي، وعند شراؤكم لها تحصلون على شنطة أخرى هدية مجانية.
  • حقيبة ظهر بنقوشات تجمع بين اللونين الأسود والبرتقالي، لطلاب المرحلة الثانوية والجامعية، بسعر 49 ريال سعودي + شنطة ظهر أخرى هدية.

جرير عروض

جرير عروض

عروض جرير العودة للمدارس

عروض جرير العودة للمدارس

جرير السعودية

جرير السعودية

jarir تخفيضات

jarir تخفيضات

مكتبة جرير السعودية

مكتبة جرير السعودية

عروض مكتبة جرير jarir bookstore

نعرض لكم عروض مكتبة جرير على الآلات الحاسبة من ماركة Casio بمميزات محددة لكل آلة على حداها، وبأسعار تبدأ من 43 ريال، فتُعد الآلة من أهم الأدوات الضرورية التي تساعد الطلاب على إجراء العمليات الحسابية المختلفة.

  • آلة حاسبة من casio إصدار FX-82ES PLUS بسعر 43 ريال سعودي.
  • آلة حاسبة Casio إصدار FX-CG50 بسعر 605 ريال سعودي.

قدمنا لكم مجموعات متنوعة من الأدوات المدرسية والتي تميزت بكونها متنوعة لتلائم كافة الأذواق، بالإضافة إلى كافة التفاصيل الخاصة بالأسعار أو بالمنتجات، وكل ما ورد في نشرة عروض جرير.

"كروت معايدة" اكتب اسمك على صور تهنئة رأس السنة الهجرية 1443

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير العودة للمدارس jarir bookstore بتخفيضات مكتبة جرير على الأدوات المدرسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا