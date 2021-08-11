نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير العودة للمدارس jarir bookstore بتخفيضات مكتبة جرير على الأدوات المدرسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير العودة للمدارس متاحة الأن في مكتبة جرير السعودية، لتُقدم لنا كافة المستلزمات المدرسية من دفاتر، مفكرات، أقلام بمختلف أنواعها، كذلك أقلام تلوين، ومتاح أيضًا في جرير شراء المستلزمات المدرسية الخاصة برياض الأطفال بدايةً من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات، وتخفيضات على الشنط المدرسية لكافة الفئات العمرية للطلاب حتى المرحلة الجامعية، حيث أطلقت مكتبة جرير السعودية نشرة عروض العودة للمدارس لتتمكنوا من شراء كافة الأدوات والمستلزمات الخاصة بالمدارس بعد أن تَحدد موعد بداية الفصل الدراسي الأول في المملكة العربية السعودية بحيث يكون يوم 21 محرم 1443هـ.

عروض جرير

بمناسبة العودة للمدارس توفر مكتبة جرير في عروضها تشكيلة العودة إلى المدارس، والتي تتكون من شنطة مدرسية، مقلمة، قارورة ماء، حقيبة طعام، أي أنه طقم 4×1 بنفس التصميم المميز، وهناك مجموعات أخرى مكونة من 5 مستلزمات مدرسية من خلال إضافة صندوق الطعام إلى المستلزمات التي سبق لنا ذكرها، بحيث تكون كل أدوات الطالب متناسقة مع بعضها البعض ،فتكون بنفس الشكل ونفس التصميم.

طقم حقيبة ظهر للمدرسة مع ملحقاتها 4×1 بسعر 79 ريال سعودي.

شنطة مدرسية مزودة بعجلات مع ملحقاتها 4×1 بسعر 89 ريال سعودي.

طقم 5×1 شنطة مدرسية بعجلات مع الأدوات المدرسية بسعر 99 ريال سعودي.

جرير عروض العودة للمدارس

الدفاتر المدرسية لا غنى عنها في الحياة المدرسية سواء لتدوين الملاحظات المختلفة أو لكتابة الدروس، ونعرض لكم تشكيلة من الدفاتر المتاحة في عروض جرير بمناسبة العودة للمدارس بأشكال مميزة.

دفتر ملاحظات من روكو ذو سطور مزدوجة، مكون من 100 ورقة، بسعر 5 ريال سعودي.

دفتر ملاحظات من روكو، بتصميم عبارة عن نقوشات وردية مع الفلامنجو، مكون من 80 ورقة مسطرة أحادية، بسعر 19 ريال سعودي.

جرير السعودية

استعدوا لاستقبال العام الدراسي الجديد الذي سوف يبدأ يوم 29 أغسطس 2021، مع كافة الأدوات المدرسية، ويُمكنكم التسوق من جرير وشراء كافة الأدوات والمستلزمات حسب الشخصية الكرتونية المحببة لديكم، ومنها شنط على شكل سبايدر مان وباربي، شنط مزودة بعجلات، كذلك يوجد شنط ذات تصميمات أنيقة للمراهقين وطلاب المرحلة الثانوية والجامعية.

شنطة ظهر لطلاب المرحلة الثانوية والجامعية، مزودة بجيب أمامي، كما يُمكن وضع جهاز إلكتروني حجم 15 بوصة بها، بسعر 129 ريال سعودي، وعند شراؤكم لها تحصلون على شنطة أخرى هدية مجانية.

حقيبة ظهر بنقوشات تجمع بين اللونين الأسود والبرتقالي، لطلاب المرحلة الثانوية والجامعية، بسعر 49 ريال سعودي + شنطة ظهر أخرى هدية.

عروض مكتبة جرير jarir bookstore

نعرض لكم عروض مكتبة جرير على الآلات الحاسبة من ماركة Casio بمميزات محددة لكل آلة على حداها، وبأسعار تبدأ من 43 ريال، فتُعد الآلة من أهم الأدوات الضرورية التي تساعد الطلاب على إجراء العمليات الحسابية المختلفة.

آلة حاسبة من casio إصدار FX-82ES PLUS بسعر 43 ريال سعودي.

آلة حاسبة Casio إصدار FX-CG50 بسعر 605 ريال سعودي.

قدمنا لكم مجموعات متنوعة من الأدوات المدرسية والتي تميزت بكونها متنوعة لتلائم كافة الأذواق، بالإضافة إلى كافة التفاصيل الخاصة بالأسعار أو بالمنتجات، وكل ما ورد في نشرة عروض جرير.

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