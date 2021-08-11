شوف عروض العثيم الترويجية في السعودية وأقوي عروض العثيم الطازج اليوم تصل إلى 50%

عروض العثيم الترويجية ، من أفضل العروض المقدمة من المحلات التجارية المتواجدة في المملكة العربية السعودية. وذلك بسبب أسعار أسواق عبد الله العثيم المميزة كما يقدم أقوي التخفيضات والعروض الجبارة بخصومات تصل إلى 50%. واليوم تشمل عروض العثيم الكثير من المنتجات المختلفة. مثل الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية والحلويات. كما تتضمن عروض العثيم ماركت الكثير من الأدوات المدرسية المختلفة مثل الشنط المدرسية والأقلام والكراسات وذلك بمناسبة أقتراب افتتاح المدارس لعام 1443. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكن أقوي العروض المقدمة من العثيم ماركت على الكثير من المنتجات المختلفة في المملكة العربية السعودية. فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

عروض العثيم الترويجية على الأدوات المدرسية

بمناسبة أقتراب العودة إلى المدارس 1443 تقدم عروض العثيم الاسبوعية خصومات كبيرة على الكثير من الأدوات المدرسية المختلفة. وكل عام وجميع الطلبة والطالبات بألف خير :

شنطة مدرسة ترولي 12*1 . بسعر 115 ريال سعودي للحبة الواحدة .

شنطة مدرسة لولو كاتي مع مقلمة. بسعر 99 ريال سعودي للحبة الواحدة .

تخفيضات العثيم على شنطة سوبر مان ظهر مع مقلمة. بسعر 84 ريال سعودي للحبة الواحدة .

على شنطة سوبر مان ظهر مع مقلمة. بسعر 84 ريال سعودي للحبة الواحدة . شنطة مدرسية بارا جون 18. بسعر 64.95 ريال سعودي للحبة الواحدة .

شنطة مدرسة لولو كاتي ظهر مع مقلمة. بسعر 84 ريال سعودي للحبة الواحدة .

كما يقدم عروض العثيم اليوم .على شنطة مدرسية ولادي ظهر منوع. بسعر 24.95 ريال سعودي للحبة الواحدة .

.على شنطة مدرسية ولادي ظهر منوع. بسعر 24.95 ريال سعودي للحبة الواحدة . كذلك توجد شنطة مدرسية بلو ويف ظهر 19. بسعر 29.95 ريال سعودي للحبة الواحدة .

زمزمية ماء بارد. 350 بسعر 15 ريال سعودي .

كذلك يوجد العثيم عروض على علبة هندسة لوتس. بسعر 6.95 ريال سعودي للعلبة .

على علبة هندسة لوتس. بسعر 6.95 ريال سعودي للعلبة . ورق تجليد ديكورت. بسعر 9.95 ريال سعودي للحبة الواحدة .

كما يوجد قلم حبر ستادلر جاف 4 حبة. بسعر 5 ريال سعودي للعلبة .

كراس رسم فبريانو. بسعر 7.50 ريال سعودي .

عروض العثيم الطازج اليوم

من أفضل عروض العثيم الترويجية هي العروض على الطازج. وإليكم أخر عروض الطازج من عبد الله العثيم :

لحم عجل بلدي بالعظم. بسعر 32.95 ريال سعودي للكيلو .

كما يوجد لحم حاشي بالعظم. بسعر 32.95 ريال سعودي للكيلو .

كذلك تقدم عروض العثيم الطازج على لحم حاشي بدون عظم. بسعر 38.95 ريال سعودي للكيلو .

على لحم حاشي بدون عظم. بسعر 38.95 ريال سعودي للكيلو . كما يوجد لحم عجل بلدي بدون عظم. بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو .

عروض العثيم الترويجية على المنتجات الغذائية

تقدم عروض العثيم الترويجية خصومات كبيرة على الكثير من المنتجات الغذائية المختلفة مثل :

شبيهة قشطة بوك. 170 جم. 5 حبة. بسعر 10 ريال سعودي. بدلا من 17.50 ريال سعودي .

كما يوجد أرز بسمتي أبو كاس مزة. 5 كم. بسعر 30 ريال سعودي. بدلا من 43.95 ريال سعودي للكيس .

كذلك تشمل عروض عبدالله العثيم . مسحوق غسيل أومو كيس 7 كجم. بسعر 30 ريال سعودي. بدلا من 55.95 ريال سعودي .

. مسحوق غسيل أومو كيس 7 كجم. بسعر 30 ريال سعودي. بدلا من 55.95 ريال سعودي . كما يوجد صدور دجاج. 450 جم. 2 حبة. بسعر 20 ريال سعودي. بدلا من 33.95 ريال سعودي .

شابورة دقيق القمح. 300 جم. 2 حبة. بسعر 10 ريال سعودي. بدلا من 15.90 ريال سعودي .

كما تقدم اسواق العثيم عروض على 3 كيلو موز. بسعر 10 ريال سعودي. بدلا من 13.35 ريال سعودي .

على 3 كيلو موز. بسعر 10 ريال سعودي. بدلا من 13.35 ريال سعودي . كذلك يوجد تمر رطب سكري طازج. بسعر 7.95 ريال سعودي للصندوق .

كما يوجد خلطة زبدة اماراتي. بسعر 10 ريال سعودي للكيلو .

جبن الوادي قريش. 2 كيلو. بسعر 30 ريال سعودي .

كما يوجد تخفيضات العثيم اليوم على مرتديلا امريكانا بقر. بسعر 25 ريال سعودي للكيلو .

على مرتديلا امريكانا بقر. بسعر 25 ريال سعودي للكيلو . كذلك يوجد زيتون هالي أسباني أخضر. بسعر 11.95 ريال سعودي للكيلو .

وهذه هي كانت أفضل عروض العثيم الترويجية على الكثير من المنتجات المختلفة. كما سوف تستمر عروض العثيم هذا الاسبوع وحتي يوم 17 أغسطس 2021 في المملكة العربية السعودية .