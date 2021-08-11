تراند الفن: الأهلي يعلن تفاصيل جديدة بشأن شركة الكرة.. وخطوة من أجل الاستاد

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 11 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - كتب- رمضان حسن:

كشف النادي الأهلي كواليس اجتماع مجلس إدارة شركة كرة القدم اليوم الثلاثاء، بحضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال عمرو شاهين المدير التنفيذي للشركة في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي “الشركة قدمت لمجلس إدارة النادي، تصورًا شاملًا لخطوات ‏عملها في المرحلة المقبلة، وتمت الإجابة ‏عن كافة الاستفسارات التي طرحها أعضاء المجلس”.

وتابع “التصور المبدئي للشركة موجود، وهناك معطيات جديدة كل يوم على كافة الأصعدة، الشركة تسعى للحفاظ على النجاحات القائمة التي حققها الأهلي والعمل على تطويرها وتعظيمها، وتحقيق المزيد من الإنجازات في المرحلة المقبلة، من خلال الدراسات البحثية”.

وأضاف “طلبنا من مجلس الإدارة منح شركة الأهلي لكرة القدم فترة انتقالية لمدة سنة مالية، على أن يكون التحول الكامل في موسم ٢٠٢٣- ٢٠٢٢”.

وأكمل “الشركة قامت بتقسيم الموسم الكروي إلى أربعة أجزاء، ‏وقدمت ملفات كاملة عن كرة القدم بالنادي، وسيكون لها تواجد فعلي على أرض ‏الواقع”.

وشدد ” أي قرار يكون من خلال الكابتن محمود الخطيب رئيس ‏مجلس إدارة النادي، والمفوض من قبل المجلس بالإشراف على ملف كرة القدم”.

واختتم “التصور الذي قدمته شركة الأهلي لكرة القدم والخاص ‏بخطوات العمل في المرحلة المقبلة، حاز على إعجاب مجلس إدارة النادي، ابتداء من ‏الموسم المقبل سيكون لدى الشركة تصور أكبر ورؤية بشكل واقعي”.

خطوة جديدة بشأن الاستاد

أكد أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، أنه سيتم طرح كراسة شروط لحقوق رعاية تسمية الاستاد خلال أسبوع بعد الحصول ‏على موافقة مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

وقال في تصريحاته ” مجلس إدارة النادي ‏طلب أن يكون تصميم استاد الأهلي وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، على أن يضم متحفًا لتاريخ الأهلي وبطولاته”.

واستمر “جميع الشركات التي تمتلك خبرة في هذا المجال لديها شغف كبير، للفوز ‏بهذا الشرف، اجتماع ‏مجلس إدارة، مع الشركة كان مثمرًا جدًّا، وتم خلاله وضع القواعد ‏الرئيسية لشركة الأهلي للمنشآت الرياضية”.

وصرح ” النادي الأهلي كعادته دائمًا ما يكون رائدًا وسباقًا في كل المجالات، وشركة الأهلي ‏للمنشآت الرياضية الغرض الرئيسي منها هو تطوير كافة منشآت النادي وتحويلها من مراكز تكلفة إلى ‏مراكز ربحية مثل سائر الأندية الكبرى في العالم ولدينا خطة طموحة لتحقيق هذا ‏الهدف”.

وواصل “قمنا بشرح استراتيجيتها لمجلس ‏إدارة النادي، ووافق المجلس على خطة عمل الشركة وميزانيتها، واستكمال مجلس ‏إدارتها من خلال إضافة ثلاثة من أصحاب الخبرات، وهم الدكتور خالد سري صيام، ‏والدكتور محمود عبد الله والدكتور أحمد عبد العظيم”.