تراند الفن: “كان سهل نكسب”.. تصريحات نارية من حسام حسن بعد الخسارة من الزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 11 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - كتب- رامي بشاي

عبر حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، عن استيائه لعدم فوز فريقه بمباراة الزمالك في بطولة الدوري الممتاز، مشيراً إلى أنها كانت مباراة “سهلة” يجب الفوز بها.

وفاز نادي الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الأسبوع 29 من دوري we المصري.

وقال حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: “الحمد لله على القدر، لعبنا في ظروف لم يتعرض لها أي فريق في العالم، مبروك لنادي الزمالك”.

وأضاف: “قبل المباراة المقاييس بعيدة والظروف لم تساعدنا، كنا قريبين من الفوز، هذه المواجهة من المباريات القليلة التي يكون الانتصار قريب جدا، كان بإمكاننا تحقيق انتصار سهل، وهذا ليس لأن الزمالك سيء، تعرضنا لإصابات في المباراة، والإصابات منعتنا من الفوز”.

وتابع حسام حسن: “نادي الزمالك لم يكن في الحالة التي كانت الجماهير تتخيلها، هناك أخطاء ساذجة من لاعبي فريقي، كان بإمكاننا التعادل في آخر دقيقة بالرغم أن هذه النتيجة لم تكن مريحة، ولكن لم نكن لنخسر اليوم، قمنا بتجميع ٢٠ لاعب -بالعافية- لكن أنا لا أحب الأعذار، وحزين لأننا كان بإمكاننا الغوز وهذه من المباريات السهلة التي كان يجب أن نفوز بها، وهذا ليس تقليلًا من نادي الزمالك، بالعكس فالزمالك ناد كبير”.

وأردف: “بالنسبة لي المشاركة في الكونفدرالية ليست قضية، أهم شيء لدي هو الفوز، وأين الشخص الذي تقولون أنه كبير وأملنا في كاف والمكتب التنفيذي وفيفا؟ أين هو ليتصرف ونرى ما هو الوضع مع الاتحاد الافريقي، كان من الممكن أن يصبر كاف ويتصرف وقتها اتحاد الكرة المصري من أجل العدالة، هل من الوارد مثلًا أن كاف يختار فريقين من خارج مصر للمشاركة بدلًا من أنديتنا؟”.

واختتم حسام حسن: “كنا قريبين من الفوز وهذا سبب حزني، لأنني أدخل كل مباراة وألعب على الفوز حتى إذا كانت مباراة ودية، يجب أن يكون هناك تدعيمات قوية للاتحاد في الفترة المقبلة، ومحمد مصيلحي لا يقصر معنا في شيء، لكن لن استطيع اللعب بهؤلاء اللاعبين في الموسم المقبل، معظمهم لاعبين صغيرين في السن، وبإمكانهم أن يكونوا حلول ثانية وثالثة في المباريات”.