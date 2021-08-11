تراند الفن: كارول سماحة بفستان جذاب وكارولين عزمي على البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 11 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

كارول سماحة

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها بفستان جذاب، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها بفستان قصير على البحر، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

منة تيسير

نشرت الفنانة منة تيسير صورة، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها بفستان صيفي أنيق، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة “سيلفي”، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة نيللي مقدسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها بإطلالة جذابة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أحمد فلوكس

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهر فيها أمام سيارة فارهة.

إيناس عز الدين

نشرت الفنانة إيناس عز الدين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها بفستان قصير، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها بمكياج جذاب، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

شمس

نشرت المطربة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.