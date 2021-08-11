تراند الفن: بالفيديو.. احتواء مشادة بعد مباراة الزمالك والاتحاد

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 11 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - تصوير: حازم جوده نشبت مشادة في الدقائق الأخيرة من مباراة الاتحاد السكندري والزمالك بمسابقة الدوري الممتاز. وحقق الزمالك الفوز 2-1 أمام الاتحاد السكندري في مباراة الجولة الـ29 لمسابقة الدوري الممتاز. وأفاد مراسل “مصراوي” أن أزمة نشبت بين أحد أفراد جهاز نادي الزمالك وإبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري. وتدخل أكثر من شخص بجانب قائد الزمالك محمود عبدالرازق “شيكابالا” لاحتواء الأزمة سريعاً. وشهد مدرج ملعب الاتحاد السكندري، مشادات وانفعالات بعد نهاية المباراة.

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