تراند الفن: محمد صبحي: “نجوم الظهر” بطولة جماعية أجدد فيها شبكية عين المشاهد

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 11 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - كتبت- منال الجيوشي:

يقدم النجم محمد صبحي خلال مسرحيته الجديدة عددا كبيرا من النجوم ، وتعد ” نجوم الظهر” تجربة مختلفة في مسرح محمد صبحي قال عنها : المسرحية بطولة جماعية أجدد فيها شبكية عين المشاهد ، فالمشاهد في مسرحية ” نجوم الظهر ” لا يتوقع ما سيشاهده على المسرح ، فالعرض يكسر كل التوقعات.

وأضاف : في هذا العمل الجديد كان اهتمامي بالدرجة الأولي علي تدريب الممثل بمهارات صعبة ومدهشة في الغناء والعزف والكوميديا فالمسرحية هي أول عرض كوميدي موسيقي غنائي استعراضي يظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف علي المسرح بشكل حي.

يذكر أن مسرحية ” نجوم الظهر ” يقوم ببطولتها ويخرجها وكتبها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعارعبد الله حسن ، ويشارك في البطولة كوكبة من نجوم فرقته ” استديو الممثل ” هم : سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة .

محمد صبحي قدم مؤخرا ثلاث مسرحيات في موسم المسرح للجميع وهي : مسرحية “خيبتنا” ومسرحية “غزل البنات” ومسرحية “النحلة والدبور” التي تناول خلالهما قضايا مطروحة علي الساحة بشكل كوميدي ومنها قضية المرأة والرجل في مسرحية “النحلة والدبور” آخر مسرحياته.