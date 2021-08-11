شوف بنده أقوى العروض المجانية يقدمها في جميع الفروع بالمملكة

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بنده أقوى العروض المجانية يقدمها في جميع الفروع بالمملكة، تقدم متاجر هايبر بنده أفضل وأقوى العروض المجانية حيث يمكنك عند شراء أي منتج الحصول على الأخر مجانًا، وتقدم بنده هذا العرض الخاص والمميز على مجموعة هامة جداً من السلع والمنتجات التي يسعي الجميع إلى شرائها مثل اللحوم الطازجة والسلع الغذائية، ومنتجات الألبان واللحوم المصنعة، منتجات النظافة الشخصية والمنزلية وأيضًا الأجهزة الألكترونية والهواتف الذكية.
بنده أقوى العروض المجانية يقدمها في جميع الفروع بالمملكة
وكالعادة شركة هايبر بنده تبهر الجميع بعروضها المميزة التي تقدمها لكل عملائها بالمملكة السعودية، ولكن هذا العرض يعد من أفضل العروض التي قدمتها بنده، فأي منتج تريد شرائه يمكنك الحصول على مثله مجانًا بدون دفع أي شئ، وليس ذلك فقط إنما ايضًا المنتج الذي سوف تشتريه عليه تخفيضات مميزة، ولقد جمعنا لكم مجموعة من أفضل هذه المنتجات تعرف عليها من خلال السطور القادمة.
بنده أقوى العروض المجانية احصل على تخفيضات مميزة على هذه المنتجات مع منتج أخر مجانًا
- أحصل على كيس بطاطس نصف مقلي ماركة أمريكانا وزن 2 كيلو ونصف، بسعر 34.95 ريال بدلاً من 56.85 + كيس أخر مجانًا.
- وكيس أرز كالروز صنوايت وزن 5 كيلو بسعر 77.90 ريال بدلاً من 116.85 ريال + كيس أرز أخر هدية.
- ورقائق عجينة الفيلو وزن 450 جرام بسعر 11.95 ريال بدلاً من 23.90 ريال+ لفه رقائق أخرى مجانية.
أشتري أي منتج من هذه الحلويات واحصل على الأخر مجانًا
- يمكنك شراء كيس شكولاتة مينيتشرز باونتي أو تويكس أو مارس أو سنيكرز وزن 150 جرام، بسعر 23.95 ريال بدلاً من 41.85 ريال + كيس أخر مجانًا.
- وأشتري عدد 2 أيس كريم لوتوس بيسكوف وزن 90 مل بسعر 19.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال + واحد أخر مجانًا.
- ويمكنك الحصول على 2 باكت سوبر رول امريكانا بسعر 18.95 ريال بدلاً من 29.85 ريال + باكت أخر مجانًا.
- عدد 2 برطمان زبدة فول ماركة قودي وزن البرطمان 510 جرام، بسعر 29.95 ريال بدلاً من 50.85 ريال + برطمان أخر مجانًا.
أشتري أي منتج لحوم مجمدة جاهزة للتسوية وأحصل على الأخر مجانًا
- يمكن شراء 2 كيس دجاج بوب كورن أو ناجت ماركة امريكانا وزن 400 جرام بسعر 29.95 ريال بدلاً من 55.50 + كيس أخر هدية.
- و2 كيس برجر دجاج ماركة امريكانا وزن 840 جرام بسعر 52.50 ريال بدلاً من 86.85 + كيس أخر هدية.
- و2 كيس كفتة مصرية بالأرز ماركة امريكانا وزن 900 جرام، بسعر 49.95 ريال بدلاً من 77.85 ريال + كيس أخر مجانًا.
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