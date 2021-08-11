تراند الفن: بالصور| نجوم الفن يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم “موسى”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 11 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص عدد من نجوم الفنان على الاحتفال بفيلم “موسى” وحضور العرض الخاص الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء 10 أغسطس، في سينما أركان بمول أركان بلازا في الشيخ زايد.

وكان من بين الحضور الفنان علي ربيع، الفنان محمد ثروت، الفنانة هنا الزاهد، الفنانة مايان السيد، الفنان أحمد شامي، الفنان عمر الشناوي، الفنان أوس أوس.

كان حساب الشركة المنتجة للفيلم نشر عبر موقع “إنستجرام”، مقطع فيديو الأغنية مصحوبا بتعليق: “أغنية (مكهرب) لمروان موسى من فيلم موسى.. انتظرونا يوم ١١ أغسطس في دور العرض.. فيلم الحماس”.

“موسى” يعرض في السينمات ابتداءً من يوم 11 أغسطس الجاري، وهو من بطولة النجوم: كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، وسارة الشامي وغيرهم، من تأليف وإخراج بيتر ميمي.