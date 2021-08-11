تراند الفن: “اكتئب وبحث عن ثمن الأدوية”.. إميل شوقي يتحدث عن الراحل عبدالله الشرقاوي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 11 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - كتبت- منال الجيوشي:

كشف المخرج المسرحي إميل شوقي، عن تعرض الفنان الراحل عبدالله الشرقاوي، لحالة اكتئاب قبل وفاته.

وكتب “إميل” عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: “عبدالله نجم من نجوم المسرح الجامعي لمنتخب جامعة عين شمس، وكان من أفضل الفنانين، ومنتخب عين شمس يتكون من نجوم كبار احتلوا الساحة الفنية، مثل محمود حميدة وأحمد عبدالعزيز وتوفيق عبدالحميد ومصطفى إبراهيم وسامي مغاوري ومحسن حلمي وعصام السيد، وآخرين”.

وتابع: “وهذا الشاب المغترب في القاهرة من دمياط يتنقل بين الشقق المفروشة ويحاول أن يجد فرصة للعمل بعد تخرجه من الجامعة، وقدم العديد من الأعمال منها على سبيل المثال، مسرحية ماراصاد إخراج الزميل الدكتور محمد عبد الهادي وينافسه في البطولة الفنان محمود حميدة، ويتم أخذ حميدة لبطولة مسلسل من إخراج أحمد خضر ويتم تجاهل عبد الله”.

واستكمل: “ويستمر في كفاحه والبحث عن ضوء في الظلام، وتم تعيينه في مسرح الطليعة وقدم العديد من الأعمال مثل العسل عسل وسلقط في ملقط، والكورة جوان ( بطولة)، ويبدأ عبدالله في مرحلة الاكتئاب وما أدراك ما الاكتئاب عندما يصيب الفنان من قلة العمل”.

واختتم: “وما أدراك من تأثير الأدوية على الفنان وأعصابه، ويتنهي الفنان بالتجاهل والبحث عن ثمن الأدوية والعزلة، يا هذا الوسط الفني الظالم المدمر، عبدالله كان نفسه يمثل في حلقتين ثلاثة ويخرج من عزلته واكتئابه، وسط بلا رحمة، يدهس فيه الفنان الصادق ويبقي فيه الأفاق وال.. وال.. نجما بلا موهبة ويعمل في جميع الأفلام والمسلسلات، ربنا يعوضك يا عبدالله في الآخرة في عالم أفضل”.

ورحل الفنان عبدالله الشرقاوي عن عالمنا منذ أيام، ونعاه عدد من نجوم الفن، من بينهم: جمال عبدالناصر، إسماعيل مختار، وآخرون