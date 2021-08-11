تراند الفن: البعثة الأممية تدين اختطاف واختفاء مسؤول حكومي في ليبيا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 11 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - طرابلس – (د ب أ)

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء اختطاف واختفاء مدير مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، رضا فرج الفريطيس.

وكان مسلحون مجهولون قد اختطفوا الفريطيس مع زميله في 2 أغسطس، وذلك عقب زيارته لمقر الحكومة في العاصمة طرابلس. وما يزال مصيرهما ومكان وجودهما مجهولا.

وفي بيان لها اليوم الثلاثاء أعلنت البعثة عن خشيتها على سلامة المختطفين و أمنهما، وأعربت عن مزيد من القلق إزاء تعرض من أسمتهم بـ”الأفراد الذين كان لهم دور في دعم التحول الديمقراطي في ليبيا” ومؤسسات الدولة للاستهداف بهذه الطريقة التي تترتب عليها تداعيات خطيرة على عملية السلام والمصالحة وعلى توحيد المؤسسات الوطنية بشكل كامل.

وأشار البيان إلى توثيق البعثة لعدد من حالات الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء لمواطنين ومسؤولين وصحفيين وأعضاء في المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان في العام الماضي.

ودعت البعثة السلطات الليبية إلى التحقيق بشكل كامل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وشدد رئيسها يان كوبيش على ضرورة وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب المترسخة في البلاد.