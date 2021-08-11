تراند الفن: الاتحاد يُعيد “أوباما” للتسجيل.. ويصل لهدفه رقم 10 في الدوري

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 11 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - القاهرة ـ مصراوي:

افتتح البديل يوسف أوباما التسيجل لفريق الزمالك بهدف سجله في مرمى الاتحاد خلال المباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 29.

وسجل أوباما، في الدقيقة 61 بعد 7 دقائق من مشاركته في اللقاء، بعدما وصلته عرضية من زميله المغربي في الفريق أشرف بنشرقي ليحول الكرة برأسه هدفًا في مرمى الاتحاد.

ورفع أوباما بهدفه في مرمى الاتحاد رصيده إلى الهدف رقم 10 ليتساوي مع مدافع إنبي رامي صبري، مهاجم الإسماعيلي فخر الدين بن يوسف، مهاجم طلائع الجيش عمرو جمال ولاعب سموحة مصطفى فتحي.

يُذكر أن آخر أهداف أوباما بقميص الزمالك في الدوري كان أمام إنبي خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بثلاثية مقابل هدف.