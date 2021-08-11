تراند الفن: بعد فوز الزمالك.. بيراميدز يظفر ببطاقة مصر الثانية في الكونفدرالية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 11 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - كتب – أحمد شريف:

تأهل نادي بيراميدز إلى كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما ضمن التواجد في المركز الرابع بدوري We المصري مع الجولة 29، وقبل ساعات قليلة من آخر موعد لتحديد ممثلي مصر قاريًا في الموسم القادم.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” كان قد أعلن أن اليوم، الثلاثاء، هو الموعد الأخير للاتحادات المحلية لإرسال الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية للموسم المقبل.

وجاء قرار كاف ليضطر الاتحاد المصري لكرة القدم، لاعتماد جدول ترتيب الدوري بعد الجولة الحالية لاختيار الأندية المشاركة قاريًا، بعدما تأكد تواجد الأهلي والزمالك في الأبطال، والمصري في الكونفدرالية.

ويمتلك نادي بيراميدز 43 نقطة في المركز الرابع، أمام سموحة برصيد 41 نقطة، ثم الاتحاد السكندري بنفس الرصيد، حيث احتدم الصراع بين الثلاثي على بطاقة التأهل الأفريقية الأخيرة بعد قراري كاف واتحاد الكرة المصري.

بيراميدز كان مهددًا بفقدان المركز الرابع قبل مواجهة سموحة مع إنبي، أمس الإثنين، خاصة أن فوز الفريق السكندري -40 نقطة وقتها- كان سيدفع به إلى النقطة 43 ليتواجد في المركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة، إلا أنه تعادل مع إنبي ليرفع رصيده إلى 41 نقطة ويظل خامسًا.

أما الاتحاد السكندري فكان بإمكانه التأهل إلى الكونفدرالية إذا نجح في الفوز على الزمالك اليوم، الثلاثاء، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة ليخطف المركز الرابع من بيراميدز، لكنه تلقى خسارة بهدفين لواحد ليتجمد رصيده عند 41 نقطة.

وبعد هديتي إنبي والزمالك بالتعادل مع سموحة والفوز على الاتحاد، على التوالي، فإن بيراميدز نجح في حسم آخر بطاقات مصر المؤهلة أفريقيًا، ليتواجد إلى جانب المصري في الكونفدرالية.