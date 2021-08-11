تراند الفن: قراصنة إلكترونيون يسرقون حوالى 600 مليون دولار من العملات الرقمية

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 11 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - أدمن 55 دقيقة مضت عرب وعالم 10 زيارة
واشنطن – ( د ب أ )
نجح قراصنة إلكترونيون من إختراق بروتوكول “بولي نيتوورك” وهو بروتوكول إلكتروني يتيح للمستخدمين تبادل العملات الرقمية المشفرة عبر العديد من قواعد البيانات الرقمية المتسلسلة التي تعرف باسم “بلوكتشين” فيما يمكن أن يكون أكبر عملية سرقة في عالم التمويل اللامركزي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن رسالة نشرها بروتوكول “بولي نيتوورك” على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” القول إن عشرات الآلاف من الأشخاص تأثروا بهذا الاختراق.
وذكرت الرسالة أن حوالي 33 مليون من عملة تثير الرقمية المشفرة التى كانت جزءا من المبلغ الرقمى المسروق تم تجميدها من جانب الجهة التي أصدرت تلك العملة مما حال دون إتمام سرقة القراصنة لهذا المبلغ.
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