انت الان تتابع تفاصيل خبر عروسة في ليلة زفافها مكشرة في وجه عريسها ورد فعل غريب منه تجاهها(فيديو) والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - من الأشياء التي لا تنساها كل عروسة في ليلة زفافها ما يحدث بينها وبين عريسها أثناء الاحتفالية وكذلك هو الحال بالنسبة للعريس فكل شيء يحدث يتم في ذاكرة الاثنين، ومن المعروف أن تلك الليلة تشهد الكثير من المفارقات والمواقف الطريفة سواء بين العروسين أو الأهل أو حتى المعازيم ولأن كاميرات الفيديو تنتشر في كل مكان داخل قاعة الاحتفالات فهي تلتقط كل ما يحدث وتقوم بتسجيله، لذلك فهذه المواقف حتى لو بسيطة تظل في ذاكرة الجميع خاصة مع إعادة مشاهدة شرائط التسجيل تلك.

عروسة في ليلة زفافها مكشرة

وفي هذا الموقف الذي نحن بصدده كانت العروسة عابسة وبشكل كبير في وجه عريسها وبرغم أنه كان دائم الابتسام والتودد لها، ولكنها كانت تُقابل ذلك بكل برود ونفور في ذات الوقت ولكن الغريب في المشهد هو رد فعل العريس، فقد كان برغم كل ذلك يقوم بإلقاء النقود عليها وكلما زاد عبوسها زاد هو في كمية المال التي يقوم بإلقائها عليها، وهنا تساءل الكثيرون ممن رأوا مقطع الفيديو المُتداول هذا على مواقع التواصل هل كان عبوس العروسة بسبب ما يقوم به العريس من إلقاء الأموال عليها.

ولكن كان هناك تفسير آخر لذلك الأمر حيث أكد الكثيرون أن ما حدث في مقطع الفيديو هو تقليد تقوم به كل عروسة في ليلة زفافها من تلك القبيلة التي تُسمى إيجو، والتي تتواجد في دولة نيجيريا وهو ما يجعل العروس تبدو عابسة بهذا الشكل ولكن ما هو هذا التقليد الذي يجعل العروس لا تبتسم في وجه عريسها.

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تقليد غريب

هذا التقليد يتم في حفلات زفاف تلك القبيلة حيث يقوم العريس بإلقاء النقود على عروسه إشارة منه بأنه سوف يقوم بالإنفاق عليها وتلبية رغباتها المالية، حتى وإن كانت غير راضية عليه أو في وجود مشاكل فيما بينهما في حياتهما الزوجية فيما بعد فهو اعتراف من الزوج بأن زوجته ملزمة منه وأن من حقها أن يُنفق عليها مهما حدث بينهما.

وفي هذه الحالة تسعى كل عروسة في ليلة زفافها في تلك القبيلة إلى العبوس والازدياد فيه دلالة على تزايد المشاكل بين الزوجين، ولكن العريس في ذات الوقت يستمر في إلقاء الأموال عليها ردًا منه بأن ذلك لن يمنعه من الإنفاق عليها، فما رأيكم في هذا التقليد وهل ذلك المعنى متواجد في مجتمعاتنا العربية وهو استمرار الزوج في الإنفاق على الزوجة وإعطاءها حقوقها المالية رغم المشكلات بينهم.