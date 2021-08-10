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شوف عروض العثيم الأسبوعية 11 أغسطس 2021 مهرجان التخفيضات 10 و20 و30 ريال

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نورهان رستم 0 تبليغ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية 11 أغسطس 2021 مهرجان التخفيضات 10 و20 و30 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية 11 أغسطس 2021 والتي جاءت هذا الأسبوع تحت شعار “مهرجان التخفيضات”، حيث قامت أسواق عبد الله العثيم في هذا الأسبوع بطرح الكثير من المنتجات بأسعار في متناول الكثير من الأسر، حيث تم الإعلان عن عروض 10 ريال و20 ريال و30 ريال بما يشمل الكثير من المنتجات، سواء المواد الغذائية أو مستلزمات المنزل، عروض العثيم هذا الأسبوع ضخمة وكبيرة، ومن السهل العثور على الكثير من احتياجاتك بها، تعرف في هذا المقال من “ثقفني” على أحدث عروض العثيم في صفحة واحدة لهذا الأسبوع.

عروض العثيم الأسبوعية 11 أغسطس 2021

جاءت عروض العثيم في هذا الأسبوع متنوعة وكثيرة، توفر للعملاء الكثير من الخيارات ما بين مجموعة من المنتجات، التي توفر له كافة احتياجاته المنزلية، فعلى سبيل المثال عروض البطاطس المقلية المجمدة هناك عروضاً على منتجات أمريكانا ولامبوستون وكذلك بطاطس داري، كلها بتخفيضات كبيرة، الكثير من العملاء أيضاً ينتظرون عروض 10 و20 و 30 ريال لأنها موفرة وتساعد في ضبط ميزانية الشهر.

مقابل 10 ريالات يمكنك الحصول على مجموعة كبيرة من المستلزمات المنزلية التي لا غنى عنها في المطبخ، حيث تحصل على 5عبوات من قشطة بوك، أو 3 كيلوجرامات من الموز أو عبوتين من الشابورة من ماركة زود، وهي الماركة المتعارف عليها لمخابز العثيم، كما يمكنك الحصول أيضاً على قالب زبدة بوزن 1 كيلو جرام أو جبن فيتا البقرات الثلاثة بوزن نصف كيلو جرام.

أما مقابل 20 ريالاً فيمكنك الحصول على عروض أفضل، حيث يمكنك شراء 2 من أطباق دجاج ساديا المجمد أو 2 كيلو جرام من الجبن الاسطنبولي الاسكندراني أو كيلو من الزيتون الكالاماتا أو بيتي فور شيكولاتة ديلوكس.

بينما في مقابل 30 ريالاً تحصل على عبوتين من مسحوق أومو اوتوماتيك 7 كيلو جرامات أو زجاجتين لتر ونصف من زيت شمس أو أرز ابو كأس بسمتي وزن 5 كيلو جرامات.

عروض العثيم الأربعاء 3 محرم 1443

اليكم أحدث عروض العثيم لهذا الأسبوع على النحو التالي:

عروض العثيم الأسبوعية 11 أغسطس 2021

عروض العثيم الصفحة الرئيسية

عروض العثيم الأسبوعية 11 أغسطس 2021

عروض الفواكه

عروض العثيم الأسبوعية 11 أغسطس 2021

عروض اللحوم

عروض العثيم الأسبوعية 11 أغسطس 2021

عروض الاجبان

عروض العثيم الأسبوعية

عروض منتجات العطارة

عروض العثيم الأسبوعية 11 أغسطس 2021

مخبوزات

عروض العثيم

الأرز والزيت

عروض العثيم

شوفان ومعلبات

دجاج مجمد

منتجات ساديا

منتجات داري

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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