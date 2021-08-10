تراند الفن: نقل ياسمين عبد العزيز بطائرة مجهزة خارج البلاد بعد تدهور حالتها الصحية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 11:01 مساءً - كتبت- منال الجيوشي:

غادرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف؛ لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها يوليو الماضي.

وتعاني الفنانة ياسمين عبدالعزيز، من أزمة صحية منذ قرابة شهر، وعلى الرغم من استقرار حالتها الصحية وتحسنها بشكل كبير، إلا أنها لم تخرج بعد من المستشفى.

وهنا نرصد لكم ما حدث لياسمين عبدالعزيز خلال شهر:

عملية جراحية

في 17 يوليو الماضي، طلب الفنان أحمد العوضي، من الجمهور، الدعاء لزوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، موضحا أنها في غرفة العمليات تجري جراحة لم يكشف عنها وقتها

وكتب العوضي، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”: “الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء.. اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيه”.

رسائل حب من النجوم والجمهور

وجه عدد كبير من جمهور الفنانة ياسمين عبدالعزيز رسائل حب وتمنيات بالشفاء العاجل، كما دعمها عدد من نجوم الفن أبرزهم: منى زكي، أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، هيفاء وهبي، إليسا، بدرية طلبة، محمد محمود عبدالعزيز وآخرون.

حالتها خطيرة

عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، كتب وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز: “أنا كل اللي هقدر أقوله دلوقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة”.

رسالة حب

وجه الفنان أحمد العوضي رسالة حب لزوجته قائلا: “يمكن ببان قدامكم دايما قوي.. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا.. أنا ضعيف جدا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة”.

وتابع: “أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه.. بس إنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتتفذيه.. أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة.. وأنا دلوقتي مش قوي زي مانتي بتشوفيني”.

واستكمل:”أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي مانتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان أنا بحبك.. بحبك أكتر بكتير من كل الكلام اللي أنا كتبته.. أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا.. أكتر بكتير حتى من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي.. أنا بحبك.. ادعولها تقوم بالسلامة زي ما أنتوا دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم”.

في غرفة العناية المركزة

كشف الفنان أحمد العوضي عن نقل زوجته لغرفة العناية المركزة، قائلا: “هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم، دي كفاية إنها تهون عليها، شكرا ليكم”.

أخطاء طبية

قالت الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها: “من الكلام المتداول الذي لفت انتباهي ما تردد أنها أجرت عملية جراحية أصابتها بمضاعفات أعقبها عملية أخرى، والسؤال هل هذا وجه تشابه بين ما حدث لها وما حدث للزميلة إيمان الحصري؟ بعيدًا أيضًا عن المعلومات لدي التي أعرفها عن الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري”.

واصلت: “لكن لفت انتباهي وجود جمل تتكرر وهي احتمالات وأنا بحط تحت احتمالات عدة خطوط أنها أخطاء طبية، والمؤكد في معلوماتي أن الإعلامية إيمان الحصري لم تدخل في البداية لإجراء عملية كبرى وكذا الحال بالنسبة لياسمين عبد العزيز، يبقى السؤال: هل ما حدث تطورات طبيعية من الممكن حدوثها في حالات بعينها بعد إجراء عملية جراحية؟ لكن في علم الطب السؤال الثاني يطرح نفسه هل هناك أخطاء طبية؟”.

تفاصيل الحالة

كشف الإعلامي سيد علي في برنامجه “حضرة المواطن”، تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز، قائلا: “ياسمين عبدالعزيز كان عندها مشكلة في الرحم، وكانت تتابع مع دكتور كويس قوي، وكانت في مستشفى كويس قوي، ولكن وهي بتعمل المنظار حصل مشكلة في القولون، والقولون لأنه فيه فضلات وكده بتدخل في المعدة، فحصلها مشكلة، وقعدت في غرفة العمليات كتير جدا”.

وأضاف: “ياسمين عبد العزيز الآن في اللحظة التي أحدثكم فيها فاقت من الغيبوبة، وإن شاء الله هتخرج وهتبقى زي الفل، وألف سلامة يا فنانة يا جميلة”.

وتابع: “الأخطاء الطبية واردة في كل مكان في الدنيا، ولكن العملية زادت أوي الصراحة، اللي مش عارف يستخدم المنظار نقوله إيه؟”.

الرئيس السيسي يرسل فريقا طبيا لمتابعة الحالة

يوم 19 يوليو، كشف وائل عبدالعزيز عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، عن إرسال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفريق طبي لمتابعة الحالة الصحية لشقيقته.

وكتب: “نشكر سيادة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي والد كل المصريين، على إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحالة والإشراف على أطباء إجراء العملية، آملين من الله- عز وجل- الشفاء العاجل لبنتنا، دعواتكم في يوم عرفة جزاكم الله خيرا”.

خروجها من العناية المركزة

في 21 يوليو أعلن وائل عبدالعزيز خروج شقيقته من غرفة العناية المركزة، وكتب: “الحمد لله خرجت من العناية المركزة بس مفيش زيارات”.

تعليق العوضي على خروجها من العناية

في أول تعليق على خروجها من غرفة العناية المركزة، كتب العوضي: “الحمد لله.. ياسمين خرجت من الرعاية المركزة، لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تمامًا لمدة أسبوعين، خوفًا عليها، حيث إن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة.. حتى استقرار الحالة”.

وأضاف: “أعتذر لكم عن عدم ردي، لكن اعذروني غصب عني.. شكرًا ليكم كلكم على دعواتكم ليها، ومشاعركم الطيبة، وحبكم ليها، ادعولها ربنا يكملها على خير، وتقوم بالسلامة”.

“محدش يقدر يحدد”

في 27 يوليو، أكد الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، أن ما حدث للفنانة ياسمين عبد العزيز من الصعب تحديده، قائلًا: “ماحدش أبدًا يقدر يقول خطأ طبي أو مضاعفات إلا بعد تشكيل لجنة تحقيق فنية من 3 أساتذة من النقابة أو بحسب الجهة التي تقدمت شكوى آل المريض لها”.

وأضاف “عبد الحي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء، أنه يطالب بقانون جديد وحديث للمسؤولية الطبية في مصر مثل دول العالم، وهو بقانون يحدد المسؤولية الطبية عند حدوث أي مضاعفات للمريض، موضحًا أن هذا القانون يعتمد في الأساس على أن من يقوم بالتحقيق مع الطبيب هو لجنة فنية من 3 أطباء وتقرير اللجنة الفنية هو من يتم إرساله للمحكمة لو كان الطبيب مخطئًا في حق المريض.

وتابع، أن الإقرار الذي يتم التوقيع عليه قبل إجراء أي عملية جراحية لا يعفي المستشفيات من المسؤولية لو حدث أي خطأ طبي، قائلًا: “محدش مضطر يمضي على الإقرار، وهو إقرار الموافقة المستنيرة، وكل عملية حسب درجة خطورتها ونسبة المضاعفات فيها”.

وأردف أمين عام نقابة الأطباء، أنه كل عملية جراحية ليس شرط لها النجاح بنسبة 100 % والأطباء تحاول مساعدة المرضى وفق أحدث ما وصلوا إليه من العلم، مؤكدًا أن العقوبات على الخطأ الطبي من الممكن أن تصل للشطب الكامل من النقابة.

تجاوزت مرحلة الخطر

قال مصدر مقرب من الفنانة ياسمين عبدالعزيز لمصراوي، إن حالتها الصحية تحسنت بشكل كبير، ونفى خضوع “ياسمين” لعملية جراحية جديدة، مؤكدا أن حالتها الصحية استقرت منذ أيام تجاوزت مرحلة الخطر.

طائرة مجهزة

غادرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف؛ لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها يوليو الماضي