تراند الفن: رسمياً.. باريس سان جيرمان يُعلن ضم ميسي حتى 2023

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 11:01 مساءً - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في صفقة انتقال حر.

وقال باريس سان جيرمان في بيان رسمي أصدره على موقعه الإلكتروني، إن ميسي وقع على عقد مع الفريق الباريسي لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام آخر.

وتلقى ميسي استقبالا جماهيريا حافلا لدى وصوله باريس في وقت سابق اليوم حيث احتشدت أعداد غفيرة من جماهير سان جيرمان لاستقبال النجم الأرجنتيني.

وكان من المتوقع أن يبرم ميسي عقدا طال انتظاره الاسبوع الماضي مع فريقه السابق برشلونة، ولكن النادي الإسباني أعلن أنه لا يمكن إتمام الصفقة بسبب “عقبات مالية وهيكلية”.

وأشار باريس سان جيرمان في بيانه، إلى أن توقيع ليو يعزز من طموحات باريس سان جيرمان ويوفر لمشجعي النادي المخلصين فريقًا استثنائيًا يعد بإحياء لحظات كرة القدم الرائعة في السنوات القادمة.

ونشر النادي الباريسي، عبر حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيديو ترويجي ظهر خلاله النجم الأرجنتيني مرتدياً قميص النادي الباريسي، ويحمل الرقم “30”.