تراند الفن: أول ظهور لميسي بقميص باريس سان جيرمان (فيديو وصور)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 11:01 مساءً - كتب- عمر قورة:

ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي في ملعب “حديقة الأمراء” في فيديو يبدو كتقديمه لاعبا جديدا للعملاق الفرنسي.

وارتدى ميسي قميص “PSG” الذي يحمل الرقم “30”، وهو أول رقم ارتداه خلال مسيرته الأسطورية مع برشلونة.

واجتاز ميسي الفحوص الطبية في نادي باريس سان جيرمان تمهيدا لانتقاله إلى العملاق الفرنسي، وفقا لتقارير صحفية اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يوقع ميسي (34 عاما) على عقد يربطه بنادي العاصمة الفرنسي لمدة عامين، مع إمكانية التمديد حتى عام 2024.

وتلقى ميسي استقبالا جماهيريا حافلا لدى وصوله باريس في وقت سابق اليوم حيث احتشدت أعداد غفيرة من جماهير سان جيرمان لاستقبال النجم الأرجنتيني.

وكان من المتوقع أن يبرم ميسي عقدا طال انتظاره الاسبوع الماضي مع فريقه السابق برشلونة، ولكن النادي الإسباني أعلن أنه لا يمكن إتمام الصفقة بسبب “عقبات مالية وهيكلية”.

وتحرك باريس سان جيرمان سريعا للحصول على خدمات ميسي والذي يستعد لتشكيل خط هجوم ناري للفريق بجوار البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتيتشينو.

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