تراند الفن: هكذا علق نبيل الحلفاوي على مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 11:01 مساءً - أدمن ‏43 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 12 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة الزمالك أمام نظيرة الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري. وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “مباراة اليوم يفترض أن تكون قوية ومثيرة، الحكم تنتظره مهمة صعبة وربما بعض المشاكل، اختبار هام للتحكيم المصري”. ومن ناحية أخرى أخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي مسلسل “القاهرة كابول”، ويشارك في بطولته طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، معتز هشام، حسني شتا، خالد كمال، كريم سرور وكوكبة من النجوم، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، العمل عُرض رمضان الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.