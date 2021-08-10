تراند الفن: نشرة الحوادث.. حُكم جديد لصالح “زينة” وبراءة المتهم بضرب “مستشار فاندام”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 11:01 مساءً - القاهرة – (مصراوي)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم “مصراوي” فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

حُكم لصالح زينة.. المحكمة ترفض طلب أحمد عز بنقل توأمه من مدرسة لأخرى

قضت دائرة الأمور الوقتية بمحكمة مدينة نصر، برفض الطلب المقدم من الفنان أحمد عز بتحويل نجليه من الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى “فيوتشر”.

حُكم نهائي: الخطبة الموحدة ضرورة تحفظ لمصر والأمة العربية وجودها وتحميها من الفكر المتطرف

أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في أغسطس 2021، نهائية الحكم الذي أصدره المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، بتأييد قرار وزير الأوقاف بتنظيم موضوع الخطبة الموحدة ليوم الجمعة للأئمة والدعاة والخطباء على مستوى المساجد والزوايا بجمهورية مصر العربية, وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.

تفاصيل مقتل طالب في عين شمس

تباشر نيابة عين شمس، التحقيق في واقعة مقتل شاب على يد عدد من الأشخاص في عين شمس.

براءة المتهم بضرب مستشار إعلامي لـ”فاندام”

قضت محكمة مستأنف النزهة، بإلغاء حكم أول درجة القاضي بحبس شخص 3 أشهر بتهمة التعدي بالضرب على مستشار إعلامي للفنان العالمي “فاندام” وبراءته من التهم المنسوبة له، مما أدى لإصابته بجروح استدعت علاجه.

الأمن يكشف تعدي أب على نجله المعاق بالضرب بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بتعدي مسن بالضرب على شاب من ذوي الهمم بالجيزة.

مصدر أمنى يكذب ادعاءات الإخوان بوجود قصور في الرعاية الطبية للسجناء

قال مصدر أمني، أنه لا صحة الادعاءات التي تروج لها جماعة الإخوان الإرهابية، عبر أبواقها الإعلامية، وشبكة الإنترنت.