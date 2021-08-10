تراند الفن: أطعمة يمكنك تناولها قبل النوم دون قلق.. منها الأرز الأبيض

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 11:01 مساءً - كتبت نور جمال

الحصول على نوم جيد مهم للغاية لصحتك العامة، فهو يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، ويحافظ على صحة دماغك، ويعزز جهاز المناعة لديك.

ويُنصح بالحصول على ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم غير المتقطع كل ليلة، على الرغم من أن العديد من الأشخاص يكافحون للحصول على ما يكفي.

وهناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها لتعزيز النوم الجيد، بما في ذلك إجراء تغييرات على نظامك الغذائي، حيث إن بعض الأطعمة والمشروبات لها خصائص تعزز النوم، فإليكم أفضل 9 أطعمة ومشروبات يمكنك تناولها قبل النوم لتحسين جودة نومك وذلك كما ورد في موقع “healthline”.

1- اللوز:

مصدر ممتاز للعديد من العناصر الغذائية، حيث يحتوي 28 جرامًا منه على 18٪ من احتياجات البالغين اليومية من الفوسفور و 23٪ للريبوفلافين.

وارتبط تناول اللوز بانتظام بانخفاض مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب، ويعزى ذلك إلى الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية والألياف ومضادات الأكسدة.

وتحمي مضادات الأكسدة خلاياك من الالتهابات الضارة التي يمكن أن تؤدي إلى هذه الأمراض المزمنة.

ويُعرف أن اللوز يساعد في تحسين نوعية النوم أيضًا، هذا لأنه إلى جانب عدة أنواع أخرى من المكسرات، مصدر لهرمون الميلاتونين، وينظم الميلاتونين ساعتك الداخلية ويشير إلى جسمك للاستعداد للنوم

2. الفراخ المدخنة:

إنها غنية بالبروتين، وهي مهمة للحفاظ على عضلاتك قوية ولتنظيم شهيتك، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الديك الرومي مصدرًا متواضعًا لعدد قليل من الفيتامينات والمعادن، مثل الريبوفلافين والفوسفور

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كما أنها مصدر ممتاز للسيلينيوم، ولديها بعض الخصائص التي تفسر لماذا يتعب بعض الناس بعد تناولها لأنه يشجع على النعاس، وأبرزها أنه يحتوي على الحمض الأميني التربتوفان، الذي يزيد من إنتاج الميلاتونين.

3- الكيوي:

فاكهة منخفضة السعرات الحرارية ومغذية للغاية، وتحتوي ثمرة واحدة فقط على 42 سعرة حرارية وكمية كبيرة من العناصر الغذائية، بما في ذلك 71٪ من القيمة اليومية لفيتامين سي، وهي توفر للرجال والنساء 23٪ و31٪ على التوالي من فيتامين K الذي يحتاجون إليه كل يوم، ويحتوي على كمية مناسبة من حمض الفوليك والبوتاسيوم بالإضافة إلى العديد من المعادن النادرة.

علاوة على ذلك، فإن تناوله يفيد صحة الجهاز الهضمي ويقلل الالتهاب ويقلل من نسبة الكوليسترول في الدم، ترجع هذه التأثيرات إلى الكميات العالية من الألياف ومضادات الأكسدة الكاروتينية التي توفرها.

4- عين الجمل:

غني بالعديد من العناصر الغذائية، ويوفر أكثر من 19 نوعًا من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى 1.9 جرام من الألياف.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر عين الجمل مصدرًا رائعًا للدهون الصحية، بما في ذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية وحمض اللينوليك، كما أنها توفر 4.3 جرامًا من البروتين، مما قد يكون مفيدًا لتقليل الشهية، وتؤكد الدراسات بعض أن تناوله يحسن نوعية النوم، حيث أنه أحد أفضل مصادر الميلاتونين الغذائية.

5- أرز أبيض:

الأرز الأبيض من الحبوب التي يتم استهلاكها على نطاق واسع كغذاء أساسي في العديد من البلدان، الفرق الرئيسي بين الأبيض والبني هو أن الأول تمت إزالته من النخالة والجراثيم، هذا يجعله أقل في الألياف والمغذيات ومضادات الأكسدة.

ومع ذلك، لا يزال الأرز الأبيض يحتوي على كمية مناسبة من عدد قليل من الفيتامينات والمعادن، إذ توفر حصة 4 أونصات (79 جراما) منه 19٪ من احتياجاتك اليومية من حمض الفوليك، كما أنه يوفر 21٪ من احتياجات الثيامين اليومية للرجال و 22٪ من احتياجات الثيامين اليومية للنساء.

وتم اقتراح أن تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، مثل الأرز الأبيض، قبل ساعة واحدة على الأقل من النوم قد يساعد في تحسين نوعية النوم.