تراند الفن: أول تعليق من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد سفرها إلى سويسرا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 11:01 مساءً - كتبت- بهيرة فودة:

غادرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جينيف؛ لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها يوليو الماضي.

وفي أول تعليق للفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، كتب عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: “والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين”.

وكشف مصدر مُقرب من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لـ”مصراوي”، خروجها من المستشفى بعدما تحسنت حالتها الصحية، مضيفا أن ياسمين وصلت منزلها الجمعة 6 أغسطس، وأن وضعها الصحي بات أفضل، على أن تستكمل علاجها وفترة النقاهة في المنزل.

كان الفنان أحمد العوضي، طلب من الجمهور، في 17 يوليو الماضي الدعاء لزوجته ياسمين عبدالعزيز، موضحا أنها في غرفة العمليات تجري جراحة لم يكشف عن تفاصيلها.

وقضت ياسمين فترة داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات قبل أن تتحسن حالتها، ويتم نقلها لمتابعة العلاج في غرفة عادية.