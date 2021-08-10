تراند الفن: أول تعليق من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد سفرها إلى سويسرا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 11:01 مساءً - كتبت- بهيرة فودة:
غادرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جينيف؛ لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها يوليو الماضي.
وفي أول تعليق للفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، كتب عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: “والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين”.
وكشف مصدر مُقرب من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لـ”مصراوي”، خروجها من المستشفى بعدما تحسنت حالتها الصحية، مضيفا أن ياسمين وصلت منزلها الجمعة 6 أغسطس، وأن وضعها الصحي بات أفضل، على أن تستكمل علاجها وفترة النقاهة في المنزل.
كان الفنان أحمد العوضي، طلب من الجمهور، في 17 يوليو الماضي الدعاء لزوجته ياسمين عبدالعزيز، موضحا أنها في غرفة العمليات تجري جراحة لم يكشف عن تفاصيلها.
وقضت ياسمين فترة داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات قبل أن تتحسن حالتها، ويتم نقلها لمتابعة العلاج في غرفة عادية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.