تراند الفن: “يارب يكونوا راضيين عننا”.. رامى رضوان في أول ظهور له بعد وفاة دلال عبد العزيز

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 11:01 مساءً - كتب- محمد أبوالمجد:

قال الإعلامي رامي رضوان: “ببدأ حلقتي معاكم وأنا مش عارف أقولكم ايه، أنا مش قادر اتكلم لكن طالبوني بالحديث”، متابعًا: “الظروف اللي عدينا بيها خلال الفترة الماضية كأسرة كان بها صعوبة كبيرة جدًا وألم كبير ومع وفاة النجمة الكبيرة وحماتي العزيزة دلال عبدالعزيز، كانت مشاعر الحزن المكبوتة من قبل كده من وقت وفاة حمايا العزيز سمير غانم كلها طلعت”.

وأضاف “رضوان” في خلال تقديمه لبرنامجه “مساء دي إم سي” على فضائية “دي إم سي” اليوم الثلاثاء: “بعد وفاة حمايا ملبستش أسود لأنه مش بيحب الحزن وحماتي أيضًا مش بتحب الحزن، لكن الأسود دا اللي موجود عندنا كأسرة وعند الناس كلها ودا من اللي شفناه من سند جامد من كل الناس والمواساة من الجميع”.

وتابع: “بنسبة 95 % من الرسائل التي تلقيناها من الناس بيعبروا عن مشاعر الحزن مش لفقدان نجمين ولكن أنهم حاسين أن حد من أسرتهم عزيز عليهم أوي هو اللي غاب عن الدنيا، رحمة الله على سمير غانم ودلال عبدالعزيز”.

وأكد رضوان: “قضينا 4 أو 5 أشهر في معاناة كبيرة جدًا ولا أبالغ بأننا كنا بلا حياة، وطوال الوقت بنحاول نعمل اللي علينا ويارب يكونوا راضيين عن اللي حاولنا نعمله”، متابعًا: “بذلنا كل ما في وسعنا أننا نكون على الطريق الصح وكان أملنا أن حماتي تمر من هذه الوعكة الصحية الشديدة ولكنه قدر ومكتوب”.

ولفت إلى أن الجميع راضى بما قدره الله لآنه أعلم بكل شئ، ونحن مؤمنين بالله.ش