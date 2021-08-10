تراند الفن: رئيس اللجنة الأولمبية: جاهزين للحساب ومحاسبة المٌقصرين في أولمبياد 2020

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 11:01 مساءً - كتب – معتز عباس:

قال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن الاستعداد لأولمبياد باريس 2024 سيبدأ من الشهر المقبل بعد الأداء الجيد في أولمبياد طوكيو 2020 وتقديم صورة مشرفة لمصر، وسيكون لدينا أبطال مصريين فى أولمبياد فرنسا 2024.

وأضاف “حطب”، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم البناء على ما تم من إنجاز والعمل مع الأبطال الحاليين والعناصر المُبشرة، مشيرًا إلى أن أبطال مصر فى أولمبياد طوكيو جاهزين بنسبة 90% لأولمبياد فرنسا 2024 .

وأكد قائلًا: “جاهزين لكل حساب والحساب للاحسن ولفت النظر للمقصرين في طوكيو 2020″، كما سيتم التقييم لزيادة الإيجابيات وتلافي السلبيات التي حدثت، لافتًا إلى اللجنة ستعقد مؤتمر صحفي لعرض نتائج التقييم على الجميع خاصة أن الهدف هو الوصول بمصر إلى أفضل المراكز.

وأوضح أن وزير الشباب والرياضة مُطلع على كل التقارير الصادرة من الاتحادات عن ما أنجز في أولمبياد طوكيو 2020 وجاهزون لكل التساؤلات بشأن أحداث أولمبياد طوكيو 2020

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