تراند الفن: ثروة ضخمة .. تعرف على ميراث سمير غانم ودلال عبدالعزيز الذى تركاه لبناتهم دنيا وايمي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 09:16 مساءً - كم تبلغ ثروة سمير غانم ودلال عبدالعزيز … عقب رحيله عن الوسط الفني المصري، مال الفنان سمير غانم تكشف للمرة الأولى، حيث إنّ الصّدمة كانت في مدى ضخامتها، إذ يقال إنّه بات من أثر الأثرياء في مصر حتى الآن عادل إمام ومحمد رمضان ورامز جلال.

كم تبلغ ثروة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

وصلت ثروة سمير غانم بحوالي مليار ونصف جنيه مصري (أي حوالي 100 1,000,000 دولار أميركي) على حسب قليل من المناشئ والمواقع الإلكترونية المختصة بذاك الشّأن.

ذاك المسألة، يدعنا نسأل عن فرصة حصول مشاكل قريبة بين إيمي ودنيا سمير غانم بخصوص توزيع الثّروة، فهل توجد العلاقات على شأنها؟

ذاك وإنّ موت المطرب المصري القدير سمير غانم عن عمر ناهز الـ84 أحدثت صدمة وحزن كبيرين في الوسط الفني والجماهيري.

وبعد الظن أن علة مصرع سمير غانم هو مضاعفات فيروس كورونا، خرج الفنان المصري حسن الرداد قرين إبنة المسافر الفنانة المصري إيمي سمير غانم عن صمته ليصدم الحشد بخصوص دافع الهلاك الأساسي.

ونشر حسن الرداد صورة للراحل عبر صفحته الخاصة على انستغرام وعلّق بالقول:”إنا لله وإنا اليه راجعون وعلةًا حمايَ الغالي واطيب انسان قابلته في حياتى، ارجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة والصلاة له بالرحمة إن شاء الله. ملحوظة: الوفاة ليست نتيجة لـ كوفيد 19”.

وتضاربت المعلومات حول حقيقة اصابة سمير بالكورونا إذ كشفت تقارير طبية أن تبرير ادخاله المستشفى هو اصابته بفشل كلوي حاد نتيجة مضاعفات الفيروس.

سمير غانم من مواليد كانون الثاني عام 1937، تخرج في كلية الزراعة بجامعة العاصمة المصرية القاهرة، وفي مطلع مشواره الفني التقى جورج سيدهم والنزيل أحمد، وكونوا سويا فرقة “ثلاثي أضواء المسرح”.

تلك الفرقة التي لمعت بشدة وإستطاعت أن جذب الحذر، وقدمت العدد الكبير من الإجراءات المسرحية والسينمائية الناجحة للغاية، ومازال الحشد مرتبطا بها حتى اللحظة.

وبعد مغادرة الضيف أحمد دام سمير غانم بمرافقة جورج سيدهم، إذ قدما جميعا مجموعة من المسرحيات كان أبرزها مسرحية “المتزوجون”، ولم يتوقف سمير غانم عن المنح، حيث دام وحده نجما من نجوم الكوميديا، وقدم الفوازير والاستعراضات، والشخصيات التي لاقت استحسان الجمهور.

وقدم الراكب زيادة عن 300 طرح فني آخرها ظهوره في مسلسل “مقابل الحدوتة تلاتة” بمرافقة ابنته دنيا سمير غانم، في حين كان ظهوره الأخير على الشاشة طوال شهر رمضان بواسطة حملة دعائية إشترك فيها إلى جوار قرينته دلال عبد العزيز وابنته إيمي سمير غانم.