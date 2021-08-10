تراند الفن: بالصور| الروبوت “موسى” يستقبل ضيوف العرض الخاص

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 09:16 مساءً - كتبت- منى الموجي: تصوير- أحمد حسين: استقبل الروبوت “موسى” جمهور العرض الخاص بالفيلم الذي يحمل اسمه، في سينما أركان بمول أركان. وتستعد سينما أركان في مول أركان بمنطقة الشيخ زايد لاستقبال العرض الخاص لـ “موسى” للمخرج بيتر ميمي، بعد قليل، بحضور صناع الفيلم. كان حساب الشركة المنتجة نشر عبر موقع “إنستجرام”، مقطع فيديو الأغنية مصحوبا بتعليق: “أغنية (مكهرب) لمروان موسى من فيلم موسى.. انتظرونا يوم ١١ أغسطس في دور العرض.. فيلم الحماس”. “موسى” يعرض في السينمات ابتداءً من يوم 11 أغسطس الجاري، وهو من بطولة النجوم: كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، وسارة الشامي وغيرهم، من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

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