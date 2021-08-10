تراند الفن: مصدر أمني ينفي وفاة 4 مواطنين في حادث تصادم سببه “ثعبان” على طريق الإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 09:16 مساءً - أدمن ‏9 دقائق مضت حوادث وقضايا 3 زيارة

كتب- علاء عمران: نفى مصدر أمني صحة ما تداوله أحد المواقع الإخبارية من ادعاءات حول وفاة 4 مواطنين في حادث تصادم على طريق الإسكندرية نتيجة اصطحاب قائد سيارة أجرة “ميكروباص” ثعبان داخل السيارة. وأوضح المصدر، أن الواقعة المشار إليها قديمة وأن حادث التصادم وقع في 26 يونيو الماضى بالطريق الزراعي اتجاه الإسكندرية – بدائرة مركز شرطة أبو حمص – بمديرية أمن البحيرة، نتيجة حدوث تصادم بين سيارتين “ميكروباص” بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد إحداهما وانحرافها للجزيرة الوسطى حتى استقرت بالاتجاه المقابل وتزامن ذلك مع قدوم السيارة الأخرى بذات الاتجاه مما أدى لاصطدامهما، وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص من المركبتين وإصابة آخرين.

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