تراند الفن: نور عمرو دياب تعلن خطبتها (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 09:16 مساءً - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت نور ابنة الفنان عمرو دياب والفنانة شيرين رضا خطبتها اليوم الثلاثاء 10 أغسطس

ونشرت نور مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، تعلن فيه الخبر، وأنها تستعد للعيش جنوب لندن مشيرة إلى أنها ستنتقل إلى هناك رفقة خطيبها .

وأعربت نور عن سعادتها البالغة لاتخاذها هذه الخطوة، كما كشفت أنها سوف تشارك متابعيها خاتم خطبتها موضحة أنها لا ترتديه بسبب فقدانها بعض الوزن.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها “جنا”، “كنزي”، “عبدالله”.