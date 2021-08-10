تراند الفن: نور عمرو دياب تعلن خطبتها (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 09:16 مساءً - كتبت- بهيرة فودة:
أعلنت نور ابنة الفنان عمرو دياب والفنانة شيرين رضا خطبتها اليوم الثلاثاء 10 أغسطس
ونشرت نور مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، تعلن فيه الخبر، وأنها تستعد للعيش جنوب لندن مشيرة إلى أنها ستنتقل إلى هناك رفقة خطيبها .
وأعربت نور عن سعادتها البالغة لاتخاذها هذه الخطوة، كما كشفت أنها سوف تشارك متابعيها خاتم خطبتها موضحة أنها لا ترتديه بسبب فقدانها بعض الوزن.
يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها “جنا”، “كنزي”، “عبدالله”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.