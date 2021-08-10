تراند الفن: المحكمة ترفض طلب أحمد عز لنقل توأمه من المدرسة البريطانية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 09:16 مساءً - أدمن 11 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 3 زيارة
كتبت- بهيرة فودة:
رفضت محكمة مدينة نصر طلب الفنان أحمد عز بتحويل نجليه عز الدين وزين الدين من مدرسة لأخرى.
وكان محامي عز تقدم بطلب من محكمة الأمور الوقتية بمدينة نصر، لتحويل نجليه من الممثلة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة “فيوتشر”.
ودافع محامي زينة خلال الدعوى، بأحقيتها في الإشراف التعليمي على توأمها، وقضت محكمة الأسرة بمدينة نصر في 11 يونيو 2020 برفض الدعوى المقامة من عز، التي طالب فيها بالإشراف التعليمي على طفليه من الفنانة زينة ونقلهما إلى مدرسة أخرى.
يذكر أن زينة رفعت من قبل دعوى ضد عز تطالبه بدفع 900 ألف جنيه مصروفات مدارس ابنيهما التوأم، وألزمت المحكمة “عز” بالمصاريف، وفي فبراير الماضي، كما ألزمته بزيادة نفقة توأم زينة إلى 60 ألف جنيه شهريًّا.
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