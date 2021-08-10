تراند الفن: طوابير طويلة على المعابر الحدودية بعد فتح الحدود الكندية الأمريكية

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 09:16 مساءً - أدمن 56 دقيقة مضت عرب وعالم 9 زيارة
كندا – (أ ش أ)
واجه المسافرون الأمريكيون الراغبون في دخول كندا لأول مرة منذ 17 شهرا بعض التأخيرات عند المعابر الحدودية في وقت مبكر من يوم أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، بسبب الطوابير الطويلة.
وبدءا من أولى ساعات أمس، سمحت كندا بدخول المواطنين الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل والمقيمين الدائمين، وهي خطوة نحو الحياة الطبيعية بعد 506 أيام من قيود السفر بسبب جائحة فيروس (كورونا) المستجد.
وشوهد على مدار الأمس واليوم طوابير طويلة من السيارات المتجهة إلى المعابر الحدودية حيث بلغ وقت الانتظار نحو الساعتين.
ومن المنتظر أن تفتح كندا حدودها أمام المسافرين الملقحين بالكامل من شتى أنحاء العالم في السابع من سبتمبر القادم.
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