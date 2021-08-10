تراند الفن: غينيا: 155 شخصًا في الحجر الصحي بعد تأكيد أول إصابة بفيروس “ماربورج”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 09:16 مساءً - غينيا – (أ ش أ)

وضعت السلطات في غينيا 155 شخصًا في الحجر الصحي بعد تأكيد حالة إصابة بفيروس “ماربورج” القاتل في البلاد.

وذكرت منظمة الصحة العالمية لإفريقيا في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إنه تأكد إصابة شخص ووفاته بفيروس “ماربورج”، الذي ينتمي إلى نفس عائلة فيروس إيبولا.

وقالت منظمة الصحة العالمية – في بيان صحفي منفصل – إن الرجل بدأت تظهر عليه الأعراض في 25 يوليو. وتوفي بسبب المرض في 2 أغسطس.

وقال ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا: “نشيد باليقظة والتحقيق السريع الذي أجراه العاملون الصحيون في غينيا .. إن احتمال انتشار فيروس ماربورج على نطاق واسع يعني أننا بحاجة إلى إيقافه في بداية مساره”.

وأضاف مويتي: “نحن نعمل مع السلطات الصحية لتنفيذ استجابة سريعة تعتمد على تجربة غينيا السابقة وخبرتها في إدارة فيروس إيبولا، والذي ينتقل بطريقة مماثلة”.

ووُضِع 155 شخصا من المخالطين للمتوفى في الحجر الصحي.

وتم نشر فريق طبي مؤلف من خبراء منظمة الصحة العالمية بعد إرسال تنبيه من قبل مرفق للرعاية الصحية عندما توفي المريض.

وقالت المنظمة إنه لا يوجد حاليًا علاج أو لقاح للمرض، لكن علاج الأعراض يحسن معدل البقاء على قيد الحياة، بمعدل يتراوح بين 24 و 88 %.

وينتقل المرض في الأصل من خفافيش الفاكهة إلى الإنسان؛ وينتقل بين البشر من خلال السوائل الجسدية.

وتعمل المجموعات الدولية لتقليل انتشار المرض مع وزارة الصحة التي تنفذ لجان إدارة الطوارئ الوطنية والمحلية.