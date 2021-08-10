تراند الفن: شيكابالا يقود الزمالك في “شبه نهائي” أمام الاتحاد السكندري

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 09:16 مساءً - القاهرة – مصراوي: أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك تشكيل فريقه الذي يخوض مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة 29 في الدوري الممتاز. ويقود محمود عبد الرازق شيكابالا فريق الزمالك، في مهمة الفوز على الاتحاد للحفاظ على حظوظه في الفوز بالدوري الممتاز. المباراة تعد شبه نهائي لأن الاتحاد السكندري أيضاً ليس بديل أمامه سوى الفوز من أجل التأهل إلى الكونفدرالية الموسم القادمز وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمود جنش خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي خط الوسط: طارق حامد، محمود زيزو ثلاثي ما قبل المهاجم: شيكابالا، بنشرقي، أحمد زيزو المهاجم: سيف الجزيري

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