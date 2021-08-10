تراند الفن: خالد قمر وعمار حمدي يقودان الاتحاد السكندري أمام الزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 09:16 مساءً - كتب- عمر قورة:

أعلن حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الاتحاد فريق الزمالك في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب إستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ29 للمسابقة.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمود رزق، صبري رحيل، هشام صلاح، السيد سالم.

الوسط: خالد الغندور، مروان عطية.

وسط الهجوم: أحمد نبيل مانجا، فوزي الحناوي، عمار حمدي.

وفي الهجوم: خالد قمر.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: صبحي سليمان، عبدالسميع “سيمو”، أحمد حجي، أحمد راشد، مروان النجار، عبدالغني محمد، محمد رجب الصافي، بلال السيد، عادل ياسر إبراهيم.

وأصبحت مواجهة الاتحاد مع الزمالك واحدة من أهم مباريات الموسم الجاري كونها ستحدد مصير الفريق السكندري في التأهل إلى الكونفدرالية.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في الترتيب برصيد 41 نقطة خلف بيراميدز الذي يأتي في المركز الرابع، بينما يصارع الزمالك على القمة مع الأهلي.