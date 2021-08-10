تراند الفن: مباشر الدوري.. الاتحاد 0-0 الزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 09:16 مساءً - متابعة- عمر قورة:

زوار مصراوي الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري والزمالك المقامة على ملعب إستاد الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الـ29 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في الترتيب برصيد 41 نقطة خلف بيراميدز الذي يأتي في المركز الرابع، بينما يصارع الزمالك على القمة مع الأهلي.

تشكيل الاتحاد: محمد صبحي، عمار حمدي، محمود رزق، السيد سالم، صبري رحيل، خالد الغندور، مروان عطية، هشام صلاح، أحمد نبيل مانجا، فوزي الحناوي، خالد قمر.

تشكيل الزمالك: محمود جنش، حمزة المثلوثي، محمود الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، طارق حامد، محمود عبدالعزيز “زيزو”، محمود عبدالرازق “شيكابالا”، أشرف بنشرقي، أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..