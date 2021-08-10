تراند الفن: محمد رشاد يطرح برومو أغنية “ابن الأصل”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 09:16 مساءً - أدمن ‏25 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 9 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: طرح المطرب محمد رشاد البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة “ابن الأصل”، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”. أغنية “ابن الأصل” من كلمات وألحان محمد قاسم، توزيع عمرو صلاح، ميكس وماستر بيشوي مجدي. يُذكر أن محمد رشاد طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة “أنا مش شمتان”، والتي حققت نسبة مشاهدة مرتفعة على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.



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