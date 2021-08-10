تراند الفن: 8 فوائد صحية لتناول البرقوق مرة في الأسبوع.. يحسن الهضم

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 09:16 مساءً - كتبت-شيماء مرسي:

البرقوق من الفواكه التي تحتوي على مجموعة متنوعة من المكونات الصحية والفيتامينات والمعادن، كما أنه مصدر قوة لفيتامينات “أ” و”ج” و”ك” و”ب 1″، وحمض الفوليك، فضلا عن المعادن مثل المغنيسيوم والفوسفور والزنك والكالسيوم والزنك والفلورايد والبوتاسيوم، كما أنه يوفر الألياف الغذائية والسعرات الحرارية المنخفضة.

وفيما يلي، 8 فوائد لتناول البرقوق مرة في الأسبوع، كما أوضح موقع “food.ndtv”.

1- يساعد في تعزيز الهضم:

البرقوق مصدر جيد للألياف الغذائية، بالإضافة إلى مكونات السوربيتول والإيزاتين الموجودة به التي تساعد في تنظيم الجهاز الهضمي، ولهذين المكونين تأثير ملين يشجعان على إفراز السوائل في الأمعاء ويعززان التنظيف الفعال للفضلات.

2- يساعد في تحسين صحة العين:

تحتوي هذه الفاكهة النضرة على فيتامين C وبيتا كاروتين المعروفين بفائدتهما في الحفاظ على صحة العين ومنع التنكس البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين، وفي الواقع، يتكون البرقوق من الكاروتينات واللوتين والزياكسانثين التي توفر الحماية ضد الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية.

3- يساعد في تعزيز سيولة الدم في الشرايين:

يساعد هذا التأثير في حماية قلبك من مشاكل مختلفة مثل السكتة القلبية والسكتة الدماغية والأمراض القلبية الأخرى.

4- يعزز المناعة:

قد يساعد المحتوى العالي من فيتامين سي في تقوية جهاز المناعة، وهذا الفيتامين مسؤول عن بناء مقاومة الجسم للعدوى والالتهابات.

5- يحسن الدورة الدموية:

يحتوي البرقوق على فيتامين K والبوتاسيوم اللذين لهما القدرة على امتصاص الحديد في الجسم، كما تحتوي هذه الثمرة على كمية كافية من الحديد والنحاس، ما يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء، وبالتالي تنقية الدم وتنقية الدورة الدموية.

6- علاج تقلصات العضلات:

تعمل الكمية العالية من البوتاسيوم الموجود في البرقوق كإلكتروليت، وهو أمر ضروري من أجل الأداء الفعال للخلايا والأنسجة في الجسم، علاوة على ذلك، فإن تناوله بانتظام يمكن أن يساعد في علاج تقلصات العضلات في الجسم.

7- غني بمضادات الأكسدة:

يحتوي البرقوق على كميات عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على منع الأضرار التي تسببها الجذور الحرة في الجسم.، كما تحمي الفينولات الموجودة فيها الخلايا العصبية وأغشية الخلايا من أي إصابات ناجمة عن الإجهاد التأكسدي.

8- نضارة البشرة:

فيتامين سي الموجود في البرقوق مع مضادات الأكسدة الأخرى يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وشبابها وإشراقها، وهناك العديد من الدراسات التي ربطت بين ارتفاع محتوى فيتامين سي وتقليل مخاطر ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد على الجلد.