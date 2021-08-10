شوف عروض اكسترا الجديدة على الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ بخصومات حتى 80% وأكثر لا تفوتوها

عروض اكسترا من أشهر العروض التي يتم تنظيمها باستمرار في المملكة العربية السعودية. سواء عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال معارض Extra المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. وقد تم تأسيس هذه الشركة بواسطة الشركة المتحدة للإلكترونيات منذ عام 2003. ويقوم عملها على توفير عدة أصناف مختلفة من المنتجات الشاملة. تمكنت الشركة من جذب أكثر من 12 مليون متسوق وتمتلك 42 فرعاً داخل المملكة. تستهدف الشركة تقديم فرص عمل للشباب السعودي وتدريبهم وتطويرهم باستمرار لتقديم أفضل خدمات للعملاء.

عروض اكسترا الكبيرة Extra offers

توفر اكسترا باقة متميزة من أفضل العروض لعملائها يصل حجم الخصم فيها إلى ما يزيد عن 80%. الأمر الذي يعد فرصة هائلة لجميع المتسوقين لشراء منتجاتها.

احصل على خصم بنسبة 81.09% عند قيامك بشراء مطحنة أريتي للخضراوات. والتي تجعل طحن الخضراوات أكثر سهولة، يمكنك شراءها مقابل 45 ريال فقط بدلاً من 238 ريال بفارق سعر 193 ريال. كما يمكن شراء المنتج بالتقسيط من خلال شركة تسهيل للتمويل بدفع قسط شهري 3 ريال لمدة 36 شهراً.

مطحنة طعام أريتي الكهربائية باللون الأرجواني متاحة الآن بنسبة خصم 79.41%. اي يمكنك شراءها مقابل 49 ريال فقط بدلاً من 238 ريال. أو دفع قسط شهري 3 ريال من خلال شركة تسهيل لمدة ثلاث سنوات.

ماكينة أريتي لصنع المثلجات بخصم قدره 170 ريال حيث تعرض الآن عبر موقع اكسترا الالكتروني مقابل 109 ريال بدلاً من 279 ريال. بنسبة خصم 60.93%.

خصومات موقع اكسترا