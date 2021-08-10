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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الجديدة على الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ بخصومات حتى 80% وأكثر لا تفوتوها في المقال التالي
عروض اكسترا من أشهر العروض التي يتم تنظيمها باستمرار في المملكة العربية السعودية. سواء عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال معارض Extra المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. وقد تم تأسيس هذه الشركة بواسطة الشركة المتحدة للإلكترونيات منذ عام 2003. ويقوم عملها على توفير عدة أصناف مختلفة من المنتجات الشاملة. تمكنت الشركة من جذب أكثر من 12 مليون متسوق وتمتلك 42 فرعاً داخل المملكة. تستهدف الشركة تقديم فرص عمل للشباب السعودي وتدريبهم وتطويرهم باستمرار لتقديم أفضل خدمات للعملاء.
عروض اكسترا الكبيرة Extra offers
توفر اكسترا باقة متميزة من أفضل العروض لعملائها يصل حجم الخصم فيها إلى ما يزيد عن 80%. الأمر الذي يعد فرصة هائلة لجميع المتسوقين لشراء منتجاتها.
- احصل على خصم بنسبة 81.09% عند قيامك بشراء مطحنة أريتي للخضراوات. والتي تجعل طحن الخضراوات أكثر سهولة، يمكنك شراءها مقابل 45 ريال فقط بدلاً من 238 ريال بفارق سعر 193 ريال. كما يمكن شراء المنتج بالتقسيط من خلال شركة تسهيل للتمويل بدفع قسط شهري 3 ريال لمدة 36 شهراً.
- مطحنة طعام أريتي الكهربائية باللون الأرجواني متاحة الآن بنسبة خصم 79.41%. اي يمكنك شراءها مقابل 49 ريال فقط بدلاً من 238 ريال. أو دفع قسط شهري 3 ريال من خلال شركة تسهيل لمدة ثلاث سنوات.
- ماكينة أريتي لصنع المثلجات بخصم قدره 170 ريال حيث تعرض الآن عبر موقع اكسترا الالكتروني مقابل 109 ريال بدلاً من 279 ريال. بنسبة خصم 60.93%.
خصومات موقع اكسترا
- مايكرويف دايو سعة 20 لتر، 7 مستويات متوفر باللون الأبيض مع نسبة خصم 48.64%. يمكن للعميل الحصول عليه مقابل دفع 359 ريال بدلاً من 699 ريال.
- وفر 300 ريال سعودي عند شراء ماجيك خلاط نوتروبوليت 12 قطعة بقدرة 900 وات ذهبي اللون. مقابل 399 ريال بدلاً من 699 ريال، كما يمكنك الشراء بالتقسيط من تسهيل للتمويل ودفع أقساط شهرية على مدار ثلاثة أعوام ودفع 20 ريال شهرياً.
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- اشتري كلاس برو مكيف جداري 18000وحدة توزيع هواء 4 اتجاهات، بارد بنسبة خصم 24%. متوفر بسعر 1899 ريال بدلاً من 2499 ريال بفارق سعر لصالح المشتري قدره 600 ريال. بالإضافة إلى هديتين مجانيتين بقيمة 429 ريال.
- احصل على موقد غاز كلاس برو مقاس 90 × 60 سم، 5 عيون بسعر 1249 ريال بدلاً من 2299 ريال. بنسبة خصم 45.67% ويأتي مع المنتج هدية مجانية بقيمة 250 ريال.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا الجديدة على الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ بخصومات حتى 80% وأكثر لا تفوتوها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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