شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم 40% حتى نهاية الأسبوع اغتنم الفرصة

عروض اكسترا الأسبوعية، تتضمن عروض الجوال من اكسترا في المملكة العربية السعودية تمتع المواطنين الراغبين في الشراء بخصومات متعددة على العديد من أنواع الهواتف الذكية الحديثة، بما في ذلك عروض iPhone من Extra، بالإضافة إلى العروض المميزة من Huawei، ليس فقط الهواتف المحمولة، ولكن أيضًا يمكن الحصول على ملحقاتها من مجموعة الخصومات المتوفرة في صفقات إكسترا اليوم في المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا الأسبوعية خصم 30% علي أجهزة الهاتف المحمول

عروض اكسترا الأسبوعية

Extra هو أحد متاجر الإلكترونيات المتميزة التي تعمل على توفير أجهزة التابلت والهواتف المحمولة، وذلك بجانب مجموعة من الإلكترونيات الجديدة، فقد ازداد الطلب مؤخرًا على صفقات هواتف Samsung عبر المتجر وأنواع أخرى.

عروض اكسترا اليوم

عروض اكسترا على أجهزة المطبخ

تنزيلات اكسترا الأسبوعية اريتي مطحنة الخضراوات، خصم 81٪ بسعر 45 ريال سعودي بدلاً من 238 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الشهرية اريتي مطحنة طعام كهربائية لون أرجواني، خصم 79.41٪ بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 238 ريال سعودي. خصومات اكسترا اليوم صانعة النقانق آريتي شواية خاصة 5 مستويات، خصم 72.47٪ بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 178 ريال سعودي.

خصومات اكسترا اليومية

عروض اكسترا الشهرية اريتي قطاعة الخضروات، خصم 64.51٪ بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 279 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية تيفال، مقلاة كهربائية بدون زيت، 1310-1560 واط، 0.8 كيلو، أسود/ أبيض، خصم 60٪، بسعر 279 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الشهرية كوفينغز ملحقات عصارة: مصفاة المثلجات ومصفاة اللب وملحق إضافة الثمار، خصم 49.73٪ بسعر 95 ريال سعودي بدلاً من 189 ريال سعودي. خصومات اكسترا الأسبوعية دايو ميكرويف، 20 لتر، 7 مستويات، ابيض، خصم 48.64٪ بسعر 359 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال سعودي.

خصومات اكسترا الأسبوعية