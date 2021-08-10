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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم على الشاشات والجوال تخفيضات تصل ل70% في المقال التالي
عروض جرير السعودية، يستمر عرض جرير iPhone 12 الأسبوعي ساريًا على جميع موديلات هذا الإصدار والذي يتميز بخصومات وخصومات مغرية، فضلاً عن الأسعار التنافسية، وخاصة منتجات Apple iPhone التي تحظى بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية، كن واحدًا ممن يستمتعون بهذه العروض، مكتبات جرير أشهر وأكبر متجر إلكتروني في المملكة ومنطقة الخليج، وأكد على أهمية جرير في توفير أنواع مختلفة من المنتجات الإلكترونية وغيرها من المنتجات، كما يروج للدفع بالتقسيط لمشترياته ويوفر للعملاء مرونة في السداد من خلال Quara Finance فترة تقسيط تبلغ 36 شهرًا.
عروض جرير الأسبوعية على الجوال والشاشات أقوى عروض السعودية تصل ل 60%
عروض جرير السعودية
خصومات جرير تتميز مكتبات جرير بخصوماتها وعروضها التي لا مثيل لها داخل المملكة العربية السعودية، فهي ليست كأي مكتبة بل أنها متجر ضخم لبيع الإلكترونيات والأجهزة الذكية، وأجهزة التعلم عن بعد، والكثير من الأدوات والمنتجات التي تساعد المعلمين والطلبة لإنجاز مهامهم بأسرع الطرق.
تخفيضات جرير اليوم
عروض هواتف آيفون من تنزيلات جرير:
- خصومات جرير آيفون 12 برو ماكس، سعة 512 جيجا، يدعم شبكات 5G، ضمان 24 شهرًا من آبل، بسعر مخفض 6499 ريالًا سعوديًا بدلًا من 6699 ريالًا، خصم 200 ريال، ومتوفر باللون الفضي والذهبي والأزرق البحري.
- تخفيضات جرير iPhone 12 Pro Max، سعة 128 جيجا بايت، يدعم شبكات 5G، ضمان لمدة 24 شهرًا من Apple، بسعر مخفض 4899 ريال سعودي بدلاً من 5199 ريال سعودي، ومتوفر باللون الأزرق والفضي والذهبي.
- عروض جرير اليوم آيفون ميني، 256 جيجا، يدعم شبكات 5G، ضمان لمدة 24 شهرًا من شركة آبل، بسعر 3899 ريالًا بدلًا من 4049 ريالًا، خصم 150 ريالًا، ومتوفر بـ: الأسود والأحمر والأبيض والأخضر والأزرق.
- آيفون ميني، سعتة 128 جيجابايت، يدعم شبكات 5G، وكفالة 24 شهرًا من شركة آبل، بسعر 3299 ريالًا بدلًا من 3549 ريالًا ، خصم 250 ريالًا، ومتوفر بـ: الأسود، والأبيض، والأحمر، والأزرق، والأخضر.
- iPhone Mini، سعته 64 جيجابايت، يدعم شبكات 5G، ضمان لمدة 24 شهرًا من Apple، بسعر 2999 ريال سعودي بدلاً من 3299 ريال سعودي، خصم 300 ريال سعودي، متوفر باللون: الأسود، الأبيض، الأحمر، الأزرق، والأخضر.
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