تراند الفن: بالفيديو| نادية عمارة توضح حكم الذبح بنية فك الكرب وتفريج الهم

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 08:14 مساءً - كتب- محمد قادوس:

تلقت الدكتورة نادية عمارة سؤالًا ورد من إحدى السيدات، عن حكم الذبح بنية فك الكرب وتفريج الهم، وهل يجوز الأكل من هذه الذبيحة؟.

في بداية ردها، أوضحت عمارة أن الذبح بنية فك الكرب وتفريج الهم يجوز فعله شرعًا، وهذا لأنه لا يوجد ما يمنع، والأصل الإباحة ما لم يأت دليل بالمنع.

وأضافت عمارة، عبر إحدى حلقات برنامج قلوب عامرة المذاع على فضائية، ON بأنه يجوز ذلك شرعا الذبح لله رب العالمين وهذا يكون بنية قضاء الحوائج وفك الكرب والعافية وغير ذلك من المقاصد والنيات الصالحات.

وأوضحت الداعية أنه يجوز الأكل منها ولا بأس في ذلك طالما ليست نذرا، وهذا لأن الشخص الذي يقول” ندر عليه لله” فتكون هذه الذبيحة كلها لله إلا لو استثنى منها شيئا.