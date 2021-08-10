تراند الفن: قائمة الأهلي للإسماعيلي.. عودة طاهر واستبعاد لاعبَين

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 08:14 مساءً - كتب- عمر قورة: أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لخوض مباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز. ويستضيف الأهلي فريق الإسماعيلي مساء غد الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب إستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ29 للمسابقة. وشهدت قائمة الأهلي عودة طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، فيما استمر غياب بدر بانون لإصابته بفيروس كورونا. وقام موسيماني باستبعاد كل من سعد سمير مدافع الفريق والمهاجم مروان محسن. وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبا كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير. الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول، محمد هاني، محمود وحيد. الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، أكرم توفيق. وسط الهجوم: محمد مجدي أفشة، جونيور أجايي، محمود كهربا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر. وفي الهجوم: محمد شريف، والتر بواليا، صلاح محسن. ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 64 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي في المرتبة الـ11 بجدول الترتيب وفي جعبته 36 نقطة بعد مرور 28 جولة. ومن المقرر أن يواجه الأهلي بعد مباراة الإسماعيلي كلا من: إنبي السبت 14 أغسطس، طلائع الجيش ‏الثلاثاء 17 أغسطس، المصري الجمعة 20 أغسطس، الجونة ‏أحد يومي 23 و24 أغسطس، وأسوان أحد يومي 26 و27 أغسطس.‏

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