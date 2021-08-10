تراند الفن: مكافحة المخدرات تخصص رقمًا مختصرًا لتلقي البلاغات هاتفيًا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 08:14 مساءً - أدمن ‏18 دقيقة مضت حوادث وقضايا 8 زيارة

كتب- علاء عمران: استحدثت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة غرفة لتلقي البلاغات مع تخصيص رقم مختصر لها. وقامت الإدارة بتخصيص رقم (19305) لتلقي البلاغات الخاصة بالفساد، من أجل تطوير خدمة تلقي البلاغات. جاء ذلك استمرارًا لتفعيل منظومة تلقي شكاوى المواطنين والتواصل معهم لتسهيل تلقي البلاغات لما له من أثر بالغ في رفع معدلات مكافحة كافة صور الخروج على القانون.

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