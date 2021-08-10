تراند الفن: قبل المباراة بساعتين.. الزمالك يعلن قائمة مواجهة الاتحاد

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 08:14 مساءً - القاهرة – مصراوي: أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة 29 في الدوري المصري الممتاز. إعلان كارتيرون جاء قبل المباراة بساعتين فقط، وقبل إعلان التشكيل الرسمي للمباراة بنحو ساعة واحدة. وشهدت القائمة استبعاد أحمد أبو الفتوح والحارس محمد عود، وجاءت كالتالي: حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد أبو جبل. خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي. خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أشرف بن شرقي – أيمن حفني. خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.

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